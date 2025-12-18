NBA／尼克將不在主場掛NBA盃錦旗 放眼重返總冠軍賽目標
尼克昨天在NBA盃冠軍賽逆轉馬刺，成為史上第3支在NBA盃奪冠的球隊，而這一座冠軍也是尼克自1973年後再度於NBA盃賽事中奪冠，也是自1999年打贏東區冠軍賽後再度獲得冠軍錦旗，不過尼克球團仍傳出將不會在主場懸掛NBA盃冠軍錦旗，鼓勵球員朝著更大目標邁進。
身為聯盟的豪門球隊，尼克前一次在NBA奪冠已經是1973年，而最近一次闖進總冠軍賽也已經是26年前的1999年，這也讓尼克昨天在NBA盃獲得冠軍和冠軍錦旗變得意義非凡。
而昨天賽後尼克總教練布朗（Mike Brown）也一度暗示，球隊可能會在主場掛起冠軍錦旗，他說：「贏得冠軍有很多積極面向，但最積極的一點就是能夠在麥迪遜花園廣場，這座聯盟最有指標性的球場，掛起一面冠軍錦旗。」
不過今天隨即傳出尼克球團可能不會比照前兩屆冠軍湖人和公鹿在主場掛NBA盃冠軍錦旗的作法，而其他球員似乎也對於這件事感到興致缺缺，並放眼更大目標，在昨天奪得MVP的球隊一哥布朗森（Jalen Brunson）就說：「我想我們不會舉辦遊行慶祝，我們會好好享受奪冠的時刻，但離開這裡後，我們就將繼續前進。」
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言