聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／馬刺不敵尼克溫班亞瑪哽咽落淚 原因是賽前祖母過世
今天對於馬刺隊球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）來說非常難受，馬刺隊NBA盃冠軍賽以113：124輸給尼克隊，更悲傷的是，他的祖母在法國去世。
溫班亞瑪賽後受訪時紅了眼眶，哽咽說道：「我很抱歉，我今天失去了親人。」
Victor Wembanyama said he lost someone close to him —— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 17, 2025
Prayers up. 🙏
(h/t @ohnohedidnt24)
pic.twitter.com/UyTjGVwxAH
馬刺隨隊記者韋斯（Jared Weiss）發文指出，球隊消息人士透露，溫班亞瑪當地時間周二早上得知祖母在法過去世。
溫班亞瑪替補上場25分鐘，17投7中，拿下18分6籃板1助攻，還有1抄截2火鍋，正負值-18則是全隊最差。他受訪時說，「這是為了重要比賽的最好練習方式，我們的目標當然已放在季後賽，那才是一年中最關鍵的時刻。季後賽是一整年最重要的階段，先有這種經驗，我覺得是好事。」
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言