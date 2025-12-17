快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／馬刺不敵尼克溫班亞瑪哽咽落淚 原因是賽前祖母過世

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪。 法新社
溫班亞瑪。 法新社

今天對於馬刺隊球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）來說非常難受，馬刺隊NBA盃冠軍賽以113：124輸給尼克隊，更悲傷的是，他的祖母在法國去世。

溫班亞瑪賽後受訪時紅了眼眶，哽咽說道：「我很抱歉，我今天失去了親人。」

馬刺隨隊記者韋斯（Jared Weiss）發文指出，球隊消息人士透露，溫班亞瑪當地時間周二早上得知祖母在法過去世。

溫班亞瑪替補上場25分鐘，17投7中，拿下18分6籃板1助攻，還有1抄截2火鍋，正負值-18則是全隊最差。他受訪時說，「這是為了重要比賽的最好練習方式，我們的目標當然已放在季後賽，那才是一年中最關鍵的時刻。季後賽是一整年最重要的階段，先有這種經驗，我覺得是好事。」

Victor Wembanyama 馬刺 尼克

相關新聞

NBA／NBA盃冠軍只是墊腳石 布朗森奪MVP：有更重要目標

尼克隊今天在NBA盃冠軍賽逆轉勝馬刺隊奪下總冠軍，儘管這面冠軍錦旗並不是等待超過半世紀的NBA總冠軍，仍對紐約意義非凡，...

NBA／50萬美元冠軍獎金全捐了 唐斯：給孩子一個圓夢機會

尼克今天在NBA盃冠軍賽逆轉馬刺，成為史上第3支拿下NBA盃冠軍的球隊，每名球員也獲得50萬美元（約台幣1582萬元）的...

NBA／馬刺不敵尼克溫班亞瑪哽咽落淚 原因是賽前祖母過世

今天對於馬刺隊球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）來說非常難受，馬刺隊NBA盃冠軍賽以113：124輸給尼克隊，更悲傷的是，他的祖母在法國去世。 溫班亞瑪賽後受訪時紅了眼眶，哽咽說

NBA／美媒曝保羅帶替補打爆快艇先發 惹助教不爽、有2人挺他

「控衛之神」保羅（Chris Paul）無預警遭快艇隊送回家，引全聯盟震驚。ESPN記者薛爾本（Ramona Shelburne）今天撰文揭露醜陋內幕，提到洛培茲（Brook Lopez）和雷納德（K

NBA／樂見被和約柯奇比較 森根：我走在自己的道路上

金塊在昨天的比賽以128：125擊敗火箭，這場比賽最受矚目的焦點，正是約柯奇（Nikola Jokic）與森根（Alperen Sengun ）的正面交鋒，森根談到外界將自己與這位三屆MVP相提並論時

NBA／公鹿想留住字母哥要當買家 拉文等5名球員成交易目標

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）交易傳聞滿天飛，不過近期傳出公鹿希望透過交易補強陣容，以此說服字母哥留在陣中，包含拉文（Zach LaVine）與葛蘭特（Jer

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。