NBA／馬刺不敵尼克溫班亞瑪哽咽落淚 原因是賽前祖母過世

今天對於馬刺隊球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）來說非常難受，馬刺隊NBA盃冠軍賽以113：124輸給尼克隊，更悲傷的是，他的祖母在法國去世。

溫班亞瑪賽後受訪時紅了眼眶，哽咽說道：「我很抱歉，我今天失去了親人。」

馬刺隨隊記者韋斯（Jared Weiss）發文指出，球隊消息人士透露，溫班亞瑪當地時間周二早上得知祖母在法過去世。

溫班亞瑪替補上場25分鐘，17投7中，拿下18分6籃板1助攻，還有1抄截2火鍋，正負值-18則是全隊最差。他受訪時說，「這是為了重要比賽的最好練習方式，我們的目標當然已放在季後賽，那才是一年中最關鍵的時刻。季後賽是一整年最重要的階段，先有這種經驗，我覺得是好事。」