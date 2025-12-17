NBA／樂見被和約柯奇比較 森根：我走在自己的道路上

金塊在昨天的比賽以128：125擊敗火箭，這場比賽最受矚目的焦點，正是約柯奇（Nikola Jokic）與森根（Alperen Sengun ）的正面交鋒，森根談到外界將自己與這位三屆MVP相提並論時，對約柯奇讚不絕口，不過他也強調自己正在為火箭開創自己的道路。

約柯奇本場完成本季第12次大三元，拿下39分、15籃板、10助攻外加2次阻攻，這也是他生涯第176次大三元，逐漸朝「大O」羅伯森（Oscar Robertson）181次邁進。森根同場也完成大三元，繳出33分、10籃板與10助攻成績。

森根賽後表示：「上一次對上他（約柯奇），我表現得並不好，這次我更專注了。」森根也讚美約柯奇：「他真的很驚人，在進攻端非常出色，想怎麼打就怎麼打，我希望自己有一天也能到達他的層級。」

森根分享，剛進聯盟時自己其實很享受被拿來和約柯奇比較，但如今他更想專注在自己的發展上，他說：「因為他是聯盟最好的球員，你當然會希望被拿來和他相提並論，不過我正帶領著一支頂尖球隊，所以現在我想走自己的路。」