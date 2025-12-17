NBA／公鹿想留住字母哥要當買家 拉文等5名球員成交易目標

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）交易傳聞滿天飛，不過近期傳出公鹿希望透過交易補強陣容，以此說服字母哥留在陣中，包含拉文（Zach LaVine）與葛蘭特（Jerami Grant）在內，共有五名球員列入交易雷達。

根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）報導，公鹿正在竭盡所能留住字母哥，近期已對拉文與葛蘭特展現濃厚興趣，在不久前也曾探詢過維金斯（Andrew Wiggins）、史馬特（Marcus Smart）以及墨瑞（Dejounte Murray）的交易可能性。

費雪說：「公鹿隊希望讓字母哥相信，他們正在進行重量級補強。」公鹿過往多次向外界強調，字母哥是非賣品，並拒絕所有交易報價，現在他們則希望在交易截止日前成為「買家」，主動補強陣容。

字母哥本季薪資為5410萬美元，並擁有2027-28賽季價值6280萬美元的球員選項，他的合約中並未包含交易否決權。拉文本季薪資4750萬美元，並握有2026-27賽季接近4900萬美元的球員選項。至於葛蘭特在本季結束後合約還剩兩年，總值約於7000萬美元。

費雪另外提到，若字母哥最終進入交易市場，熱火隊可能擁有最具競爭力的交易籌碼，熱火的潛在交易包裹包括赫洛（Tyler Herro）、韋爾（Kel'el Ware）和選秀權資產，費雪認為在季中能和熱火競逐的球隊並不多。