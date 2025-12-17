NBA／暴龍渴望強化內線 AD、沙波尼斯是主要目標
多倫多暴龍本季戰績16勝11敗暫居東區第三，期望透過交易補進全明星中鋒強化陣容，戴維斯（Anthony Davis）與沙波尼斯（Domantas Sabonis）都是口袋名單，同時，沙加緬度國王可能因戰績不振，將沙波尼斯等數名球星擺上交易談判桌。
暴龍隊被視為對戴維斯有興趣的球隊之一，根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）報導，除戴維斯外，暴龍也對沙波尼斯具高度興趣，費雪指出，暴龍已向市場發出訊息，表達球隊對強化前場戰力的渴望。
國王隊目前戰績6勝20敗排西區第13，隊內更傳出老將與教練團溝通不良等問題，球團正在考慮是否要將多名球星送走，除沙波尼斯外，還有德羅展（DeMar DeRozan）、拉文（Zach LaVine）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。
沙波尼斯本季出賽11場，場均貢獻17.2分、12.3籃板與3.7助攻，曾三度入選明星賽，不過他目前因左膝半月板部分撕裂而缺陣。沙波尼斯與國王的合約還有兩年， 總薪資約9400萬美元（約29億台幣）。
