快訊

香酥鴨老闆酒駕撞死清潔員 曾被控偷技術展店還掌摑加盟主

檯面下動作不斷！傳陸放話多國大使選邊站 要求痛批高市「台灣有事」說

許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志公開吐13字心聲 網讚：情商非常高

NBA／暴龍渴望強化內線 AD、沙波尼斯是主要目標

聯合新聞網／ 綜合報導
沙波尼斯（左）與戴維斯（右）皆為暴龍想透過交易補強的對象。 美聯社
沙波尼斯（左）與戴維斯（右）皆為暴龍想透過交易補強的對象。 美聯社

多倫多暴龍本季戰績16勝11敗暫居東區第三，期望透過交易補進全明星中鋒強化陣容，戴維斯（Anthony Davis）與沙波尼斯（Domantas Sabonis）都是口袋名單，同時，沙加緬度國王可能因戰績不振，將沙波尼斯等數名球星擺上交易談判桌。

暴龍隊被視為對戴維斯有興趣的球隊之一，根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）報導，除戴維斯外，暴龍也對沙波尼斯具高度興趣，費雪指出，暴龍已向市場發出訊息，表達球隊對強化前場戰力的渴望。

國王隊目前戰績6勝20敗排西區第13，隊內更傳出老將與教練團溝通不良等問題，球團正在考慮是否要將多名球星送走，除沙波尼斯外，還有德羅展（DeMar DeRozan）、拉文（Zach LaVine）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

沙波尼斯本季出賽11場，場均貢獻17.2分、12.3籃板與3.7助攻，曾三度入選明星賽，不過他目前因左膝半月板部分撕裂而缺陣。沙波尼斯與國王的合約還有兩年， 總薪資約9400萬美元（約29億台幣）。

暴龍 國王 戴維斯 沙波尼斯

相關新聞

NBA／尼克7人得分上雙逆轉馬刺 NBA盃奪冠與50萬美元獎金

NBA盃決賽今天由馬刺與尼克爭奪冠軍和每人50萬美元的冠軍獎金，儘管前三節打完馬刺還保有5分領先，但第四節尼克外線砲火加...

NBA／50萬美元冠軍獎金全捐了 唐斯：給孩子一個圓夢機會

尼克今天在NBA盃冠軍賽逆轉馬刺，成為史上第3支拿下NBA盃冠軍的球隊，每名球員也獲得50萬美元（約台幣1582萬元）的...

NBA／NBA盃冠軍只是墊腳石 布朗森奪MVP：有更重要目標

尼克隊今天在NBA盃冠軍賽逆轉勝馬刺隊奪下總冠軍，儘管這面冠軍錦旗並不是等待超過半世紀的NBA總冠軍，仍對紐約意義非凡，...

NBA／暴龍渴望強化內線 AD、沙波尼斯是主要目標

多倫多暴龍本季戰績16勝11敗暫居東區第三，期望透過交易補進全明星中鋒強化陣容，戴維斯（Anthony Davis）與沙波尼斯（Domantas Sabonis）都是口袋名單，同時，沙加緬度國王可能因

NBA／范弗利特爆料 雷納德加入暴龍第一天就說不會留下來

火箭後衛范弗利特（Fred VanVleet）曾在2018-19賽季與雷納德（Kawhi Leonard）一同為暴龍奪下隊史首冠，近期在《Hello and Welcome》Podcast節目中分享，

NBA／「一分錢」哈德威批投太多三分 直言「比賽已經不好看了」

傳奇球星「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）目前執教於曼菲斯大學，他在廣播節目中分享自己想在賽程的空檔觀看大學籃球賽，而不希望觀看NBA，他更直言：「NBA現在已經不好看了。」 哈德

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。