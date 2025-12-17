NBA／美媒曝保羅帶替補打爆快艇先發 惹助教不爽、有2人挺他

「控衛之神」保羅（Chris Paul）無預警遭快艇隊送回家，引全聯盟震驚。ESPN記者薛爾本（Ramona Shelburne）今天撰文揭露醜陋內幕，提到洛培茲（Brook Lopez）和雷納德（Kawhi Leonard）是最支持保羅的快艇球員。

保羅曾與葛瑞芬（Blake Griffin）和小喬丹（DeAndre Jordan）打造空拋之城，堪稱隊史最偉大球星。今年以底薪加入快艇並宣告本季是最後一舞，沒想到快艇戰績不佳，第一項操作竟是開除保羅，讓許多球迷感到非常不滿。

報導指出，快艇原本預期保羅是板凳末端且經驗豐富的領袖，儘管哈登（James Harden）和雷納德表現好又受到隊友們的喜愛與尊敬，但這兩人都不是有話直說的領袖，也許這是簽下保羅的原因。

不過當保羅向某位球員提供訓練方式建議時，被提醒不要動搖教練團權威。當他在場上或場下挑戰隊友或指揮大家怎麼跑戰術時，也引發部分球員與教練不滿，認為他的作風過於強勢難相處。一名他隊高層匿名表示，「保羅就是這種人，他會把你折磨到受不了。他深信自己是對的，而且很多時候他確實是對的，這反而更讓人火大，然後他會一個一個去說服，直到你同意他的看法為止。」

快艇前鋒柯林斯。 路透

快艇前鋒柯林斯（John Collins）向ESPN爆料，隊內練習賽保羅帶領替補把先發打爆，「我們把他們打爆，每天都是這樣，我們每天都把先發打爆。」

保羅多次嘗試凝聚快艇球員感情都被潑冷水，快艇開季首戰被爵士隊痛宰，當時保羅試圖拉全隊檢討沒引起回響。保羅與妻子辦萬聖節派對，但出席的球員只有少數幾人。

保羅曾向總管法蘭克（Lawrence Frank）表達對球隊文化的擔憂，法蘭克認為，保羅行事風格不符合球隊當下需求，領導方式被認為有破壞性，而非帶來幫助。快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）告訴保羅，他對球員與教練的批評太超過，需要理解這點，並為此承擔責任。

快艇助教小范甘迪。 路透

12月1日日衝突正式引爆，快艇助教小范甘迪（Jeff Van Gundy）對保羅公開質疑如何使用雷納德感到不滿。保羅質疑，當時雷納德受限出場時間，卻被安排防守狀態火燙很會無球跑動的湯普森（Klay Thompson）。小范甘迪指控保羅未經同意就更動防守策略，保羅回應自己只是建議，事後雷納德與鄧恩（Kris Dunn）證實保羅真的只是「建議」。

不過快艇12月3日仍決定開除保羅，消息人士透露，保羅當場震驚並試圖為自己辯護。過程中他甚至把隊友洛培茲（Brook Lopez）帶進房間替他的人格背書，據了解，洛培茲和雷納德是最挺保羅的兩名球員。