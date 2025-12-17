NBA／50萬美元冠軍獎金全捐了 唐斯：給孩子一個圓夢機會

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
尼克唐斯把奪冠50萬美元獎金全數捐給家鄉多明尼加建設公益設施。 美聯社
尼克唐斯把奪冠50萬美元獎金全數捐給家鄉多明尼加建設公益設施。 美聯社

尼克今天在NBA盃冠軍賽逆轉馬刺，成為史上第3支拿下NBA盃冠軍的球隊，每名球員也獲得50萬美元（約台幣1582萬元）的冠軍獎金，不過尼克明星前鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）賽後也隨即宣布，將把50萬美元獎金全數捐給家鄉多明尼加建設公益設施，希望給孩子一個圓夢機會。

尼克今天在NBA盃冠軍賽前三節一路挨打，不過第四節不僅外線火力甦醒，唐斯還在禁區力扛連續單打得分，最終他也繳出16分、11籃板的亮眼數據，成為尼克能夠贏球的關鍵人物之一。

唐斯(中)高舉獎盃。 美聯社
唐斯(中)高舉獎盃。 美聯社

談到幫助紐約尼下暌違多年的冠軍榮耀，且將能在主場升起這面冠軍錦旗，唐斯說：「這座獎座意義非凡，他激發了所有參賽球隊打出最佳狀態，對我們而言，能夠高呼冠軍、加冕為王，還能穿上這件印有尼克冠軍字樣的衣服，本身就是一件榮耀。」

不僅奪冠對於紐約和尼克來說意義非凡，唐斯更準備為NBA盃冠軍獎金增添另一層意義，賽後宣布將全數捐作公益使用，「我在多明尼加有一些公益項目，我們正在當地建設一些工藝設施，幫助孩子接受教育，也為他們提供追逐夢想的資源。能憑藉這份天賦和靠著在籃球上的付出換來的成果，去幫助更多的孩子和家庭，給他們一個圓夢機會，我真的激動無比。」

