快訊

香酥鴨老闆酒駕撞死清潔員 曾被控偷技術展店還掌摑加盟主

檯面下動作不斷！傳陸放話多國大使選邊站 要求痛批高市「台灣有事」說

許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志公開吐13字心聲 網讚：情商非常高

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／范弗利特爆料 雷納德加入暴龍第一天就說不會留下來

聯合新聞網／ 綜合報導
范弗利特曾與雷納德一同效力暴龍。 美聯社
范弗利特曾與雷納德一同效力暴龍。 美聯社

火箭後衛范弗利特（Fred VanVleet）曾在2018-19賽季與雷納德（Kawhi Leonard）一同為暴龍奪下隊史首冠，近期在《Hello and Welcome》Podcast節目中分享，他其實從一開始就知道雷納德不會在多倫多待太久。

暴龍在2018-19賽季開打前，將德羅展（DeMar DeRozan）與伯爾特（Jakob Poeltl）送往馬刺，換回馬刺當家球星雷納德，在當時可說是一場豪賭，因為雷納德當時只剩一年合約，並將於隔年夏天成為自由球員。

范弗利特說：「他（雷納德）從第一天開始就說了，他不想待在這裡，他不會留下來。」雷納德一開始便表達了自己的立場，范弗利特表示：「他也不知道為什麼會被交易來這裡。」雷納德最終在助暴龍奪冠後，選擇與快艇簽約，並一路效力至今。

暴龍在當年冠軍賽以4：2擊敗尋求三連霸的勇士，如願獲得隊史首冠。可說是在這場豪賭中賭贏了，假如當年未能奪冠，且眼睜睜看著雷納德離隊，那這筆交易肯定會被視為徹底失敗，范弗利特的話也凸顯暴龍當初所承擔的巨大風險。

暴龍 雷納德 范弗利特

相關新聞

NBA／尼克7人得分上雙逆轉馬刺 NBA盃奪冠與50萬美元獎金

NBA盃決賽今天由馬刺與尼克爭奪冠軍和每人50萬美元的冠軍獎金，儘管前三節打完馬刺還保有5分領先，但第四節尼克外線砲火加...

NBA／50萬美元冠軍獎金全捐了 唐斯：給孩子一個圓夢機會

尼克今天在NBA盃冠軍賽逆轉馬刺，成為史上第3支拿下NBA盃冠軍的球隊，每名球員也獲得50萬美元（約台幣1582萬元）的...

NBA／NBA盃冠軍只是墊腳石 布朗森奪MVP：有更重要目標

尼克隊今天在NBA盃冠軍賽逆轉勝馬刺隊奪下總冠軍，儘管這面冠軍錦旗並不是等待超過半世紀的NBA總冠軍，仍對紐約意義非凡，...

NBA／暴龍渴望強化內線 AD、沙波尼斯是主要目標

多倫多暴龍本季戰績16勝11敗暫居東區第三，期望透過交易補進全明星中鋒強化陣容，戴維斯（Anthony Davis）與沙波尼斯（Domantas Sabonis）都是口袋名單，同時，沙加緬度國王可能因

NBA／范弗利特爆料 雷納德加入暴龍第一天就說不會留下來

火箭後衛范弗利特（Fred VanVleet）曾在2018-19賽季與雷納德（Kawhi Leonard）一同為暴龍奪下隊史首冠，近期在《Hello and Welcome》Podcast節目中分享，

NBA／「一分錢」哈德威批投太多三分 直言「比賽已經不好看了」

傳奇球星「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）目前執教於曼菲斯大學，他在廣播節目中分享自己想在賽程的空檔觀看大學籃球賽，而不希望觀看NBA，他更直言：「NBA現在已經不好看了。」 哈德

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。