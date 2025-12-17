聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／范弗利特爆料 雷納德加入暴龍第一天就說不會留下來
火箭後衛范弗利特（Fred VanVleet）曾在2018-19賽季與雷納德（Kawhi Leonard）一同為暴龍奪下隊史首冠，近期在《Hello and Welcome》Podcast節目中分享，他其實從一開始就知道雷納德不會在多倫多待太久。
暴龍在2018-19賽季開打前，將德羅展（DeMar DeRozan）與伯爾特（Jakob Poeltl）送往馬刺，換回馬刺當家球星雷納德，在當時可說是一場豪賭，因為雷納德當時只剩一年合約，並將於隔年夏天成為自由球員。
范弗利特說：「他（雷納德）從第一天開始就說了，他不想待在這裡，他不會留下來。」雷納德一開始便表達了自己的立場，范弗利特表示：「他也不知道為什麼會被交易來這裡。」雷納德最終在助暴龍奪冠後，選擇與快艇簽約，並一路效力至今。
暴龍在當年冠軍賽以4：2擊敗尋求三連霸的勇士，如願獲得隊史首冠。可說是在這場豪賭中賭贏了，假如當年未能奪冠，且眼睜睜看著雷納德離隊，那這筆交易肯定會被視為徹底失敗，范弗利特的話也凸顯暴龍當初所承擔的巨大風險。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言