NBA／「一分錢」哈德威批投太多三分 直言「比賽已經不好看了」

聯合新聞網／ 綜合報導
NBA傳奇球星「一分錢」哈德威。 美聯社
傳奇球星「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）目前執教於曼菲斯大學，他在廣播節目中分享自己想在賽程的空檔觀看大學籃球賽，而不希望觀看NBA，他更直言：「NBA現在已經不好看了。」

哈德威曾在NBA征戰14個賽季，四次入選明星賽，曾榮獲新人王票選第二名，並在1996年獲得MVP票選第三名。他說：「現在NBA就是不斷投三分，對球迷來說可能很好看，但對我而言並不好看，因為我執教於大學籃球，我看重的是基本功與團隊籃球。」

不過哈德威並非完全拒看NBA，他說：「我很喜歡看雷霆與塞爾提克，因為他們的打球方式正確，我也會關注灰熊的成長狀況，還有看尼克隊布朗森（Jalen Brunson）和灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）」

哈德威執教曼菲斯大學八年來戰績為159勝73敗，曾三度率隊打進NCAA錦標賽，並在 2022年闖進32強，他說：「我還是寧願看大學籃球的風格，而不是NBA。」

