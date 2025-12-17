NBA／尼克終結52年獎盃荒 布朗森獲NBA盃最有價值球員

NBA盃冠軍戰今天由尼克大戰馬刺，尼克在阿努諾比與布朗森聯手出擊下以124比113擊退對手，布朗森獲最有價值球員，尼克也終結自1973年總冠軍封王後的52年獎盃荒。

尼克與馬刺的NBA盃冠軍爭奪戰，尼克最近手感火燙，布朗森（Jalen Brunson）連4戰都有30分以上表現，全隊最近10戰更有9勝佳績，不過馬刺先前在西區決賽力挫由亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍，戰績長紅的奧克拉荷馬雷霆，溫班亞馬（VictorWembanyama）傷癒復出可說是戰力關鍵。

這場冠軍戰雙方上半場勢均力敵，馬刺僅以61比59領先。溫班亞馬上場約10分鐘僅獲4分，尼克則以阿努諾比（OG Anunoby）的20分表現最佳，布朗森（Jalen Brunson）也有15分進帳。

下半場開戰，馬刺福克斯（De'Aaron Fox）連刷2記3分球，布朗森率軍緊緊追趕，不過溫班亞馬下場後一記空中接力倒灌，立刻澆熄尼克追分氣焰。他在第3節的下場時間明顯增加，同時內外線均有發揮，單節12分的表現讓馬刺在第3節結束後，暫以5分領先。

第4節開始，尼克在羅賓森（Mitchell Robinson）灌籃後開啟一波8比0攻勢反超比數，逼著馬刺喊出暫停。不過布朗森穩定的表現持續將領先擴大，他今天總共拿下25分，可說是尼克封王功臣之一。馬刺在比賽剩不到5分鐘時讓溫班亞馬回到場上，尼克仍有5分領先優勢。

馬刺最後反攻連連不進，尼克在阿努諾比攻勢下守住領先至終場，他全場28分在兩隊得分排名第一。至於馬刺的溫班亞馬獲18分，但出賽時間不到25分鐘，全隊最高分是哈波（Dylan Harper）拿下的21分。

NBA盃前身為NBA季中錦標賽，這項賽事自2023-24賽季開始，首屆是由洛杉磯湖人奪冠，最有價值球員是詹姆斯（LeBron James）；接下來封王的是密爾瓦基公鹿，最有價值球員是安戴托昆波（GiannisAntetokounmpo）；今年冠軍則是尼克，最有價值球員是由盃賽場均33.2分的布朗森獲得。