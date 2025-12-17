NBA／尼克7人得分上雙逆轉馬刺 NBA盃奪冠與50萬美元獎金

NBA盃決賽今天由馬刺與尼克爭奪冠軍和每人50萬美元的冠軍獎金，儘管前三節打完馬刺還保有5分領先，但第四節尼克外線砲火加溫，最終反倒以124：113逆轉奪下今年NBA盃冠軍，成為繼湖人、公鹿後，第三支拿下NBA盃冠軍的球隊。

皆是首度打進到NBA盃決賽的馬刺與尼克，今天上半場打出一場激烈拉鋸戰，尼克阿努諾比（OG Anunoby）雖然在前兩節就猛轟20分，布朗森（Jalen Brunson）也有15分進帳，但馬刺更是展現多點開花的攻勢，並靠福克斯（De'Aaron Fox）在上半場結束前投進中距離跳投，幫助馬刺帶著2分領先進入中場休息。

易籃後，馬刺先是福克斯連續砍進兩記三分球，將領先差距擴大到8分，隨後新秀哈波（Dylan Harper）也加入搶分行列，幫助馬刺在該節中段一度取得10分領先，加上上半場在進攻端表現不多的溫班亞瑪也有單節10分進帳，馬刺在該節一路保持領先。

不過韌性十足的尼克也未就此被拉開，唐斯（Karl-Anthony Towns）先是連續兩波在籃下搶打得手，隨後克拉克森（Jordan Clarkson）與科萊克（Tyler Kolek）連續砍進三分球，幫助尼克三節打完追到5分差距。

第四節開打後，尼克突然發力，在羅賓森（Mitchell Robinson）灌籃得手後，克拉克森連續飆進兩記三分球，拉出8：0攻勢逆轉戰局，而尼克在第四節也保持火燙手感，在比賽最後2分鐘時哈特（Josh Hart）、阿努諾比連續砍進兩顆三分球，幫助尼克取得8分領先；反觀馬刺在比賽最後階段卻是連連出現失誤並錯失反撲機會，最終尼克就以11分差距奪下冠軍。

尼今天共計7人得分上雙，其中阿努諾比拿下28分表現最佳，布朗森25分，唐斯則有16分、11籃板；至於馬刺同樣有7人得分上雙，其中同為替補出戰的哈波與溫班亞瑪分別拿下球隊前二多的21分與18分，卡瑟爾則有15分、12助攻、7籃板。