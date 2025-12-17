NBA／NBA盃決賽尼克阿努諾比上半場飆20分 馬刺仍2分領先

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
阿努諾上半場就攻下20分，但尼克還是落後的一方。 路透
阿努諾上半場就攻下20分，但尼克還是落後的一方。 路透

NBA盃冠軍賽今天在拉斯維加斯舉行，由馬刺與尼克隊爭奪總冠軍與每人50萬美元獎金，上半場馬刺一度取得7分領先，不過尼克在阿努諾比（OG Anunoby）前兩節就猛轟20分領軍下也一度扳平戰局，不過上半場結束前馬刺福克斯（De'Aaron Fox）命中中距離跳投，馬刺也取得61：59領先。

馬刺在今年NBA盃連退湖人、雷霆西區雙強後，在冠軍賽遭遇淘汰暴龍與魔術隊的尼克，兩隊都是首度晉級NBA盃冠軍賽，且獎金將從每人20萬美元起跳，冠軍球隊每人可獲50萬美元。

今天上半場兩隊也展開激烈的對抗，馬刺延續前一場讓溫班亞瑪（Victor Wembanyama）從板凳出發的陣容安排，首節開打後馬刺就在雙後衛福克斯、卡瑟爾（Stephon Castle）穿針引線下打出多點開花的攻勢，一度取得17：12領先。

不過阿努諾比今天火力全開，首節個人5次出手命中4球，包括投進2顆三分球、拿下10分，加上尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）首節也有9分進帳，幫助尼克一路緊咬比分不放。

第二節馬刺發揮年輕球隊的速度優勢，頻頻在後場抄截後發動快攻，瓦賽爾（Devin Vassell）、卡瑟爾爆扣得手，一度在該節中段取得7分領先，但尼克唐斯（Karl-Anthony Towns）與布朗森挺身而出幫助球隊縮小差距，搭配上阿努諾比在該節最後1分鐘連得4分，一度在第二節最後27秒追平比數，不過福克斯隨即在中距離還以顏色，馬刺打完上半場仍領先2分。

上半場馬刺以瓦賽爾攻下12分最佳，中鋒柯內特（Luke Kornet）則有10分、5籃板，雙衛福克斯、卡瑟爾分別拿下9分、8助攻與6分、7助攻，替補上陣的溫班亞瑪4分、4籃板；尼克則以阿努諾比20分最佳，布朗森15分。

