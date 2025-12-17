快訊

NBA／上場12秒就成傷兵 熱火前鋒肘傷幸無大礙

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
熱火隊前鋒約維奇重摔後被抬出場，還好MRI僅是挫傷。 美聯社
熱火隊前鋒約維奇（Nikola Jovic）昨天碰暴龍隊傷退，好消息是經過MRI檢查，右手肘顯示僅是挫傷／撕裂傷，列入每日觀察名單。

熱火射手赫洛（Tyler Herro）因右腳大拇指傷勢未癒連續缺席3場，做了MRI檢查，狀態同樣是每日觀察。

本季場均成績7.2分、3.5籃板、2.6助攻的約維奇，昨天第一節才上場12秒就受傷，快攻上籃時遭犯規，重重落下後躺在籃架旁，右手看似十分不適，最後擔架都將場；他先經熱火人員處理，再進到休息室接受進一步檢查。

熱火教練史波史特拉（Erik Spoelstra）昨天更新約維奇傷勢狀況時表示，約維奇手肘流血，且因受到強烈的神經刺激，讓他手失去知覺。所幸今天檢查結果出爐，約維奇沒有結構性損傷，成熱火好消息。

目前處於5連敗低潮的熱火，台灣時間周五開始將展開4天3戰的客場之旅，依序和籃網隊、塞爾蒂克隊和尼克隊交手。

