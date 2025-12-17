快訊

白宮幕僚長專訪重點一次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

台股開高走高漲逾百點站上月線 台積電開平盤

濃霧行車不能開遠光燈原因曝 專家公布4大避險招術

NBA／火箭教練轟完裁判 聯盟報告列裁判3錯誤哨音

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
火箭隊總教練尤多卡。 法新社
火箭隊總教練尤多卡。 法新社

金塊隊昨天延長賽以128：125擊敗火箭隊，不過正規賽最後出現爭議哨音，讓金塊直接獲得罰球機會，火箭隊總教練尤多卡（Ime Udoka）賽後怒噴3位裁判，今天NBA公布的延長賽最後2分鐘的裁判報告，共有三個誤判，得利方都是金塊。

尤多卡昨天賽後指責3位教練「根本不該出現在那」，並點名主裁判札爾巴（Zach Zarba）表現就像「追星族」，這場比賽是他長久以來看過裁判吹得最差的比賽。

尤多卡最不滿的吹判出現在正規賽尾聲，NBA最後兩分鐘裁判報告是延長賽，不過也出現3個錯誤判決，1分40秒時火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）賞給約柯奇（Nikola Jokic）火鍋被吹犯規，讓約柯奇完成2罰，裁判報告顯示這次是記乾淨阻攻。

剩下一分鐘時，金塊小哈德威（Tim Hardaway Jr.）對森根的動作該被吹犯規但沒響哨；最後47秒，火箭湯普森（Amen Thompson）想抄穆雷（Jamal Murray）的球被吹犯規，讓穆雷兩罰俱中，這也是乾淨的抄截。

湯普森也是正規賽最後2.3秒爭議判決的主角之一，當時火箭領先1分，他在金塊還沒發球進場就被吹犯規，讓穆雷直接站上罰球線，尤多卡提出挑戰也沒改變吹判結果。

火箭 金塊

延伸閱讀

NBA／火箭主帥怒轟裁判是追星族！ 金塊穆雷：不認為有問題

NBA／火箭末節奉送追平分罰球 約柯奇大三元OT率金塊贏球

NBA／金塊客場10連勝續寫隊史紀錄 約柯奇助攻數超越喬丹

NBA／約柯奇40分領軍！金塊落後23分驚天逆轉 勇奪客場9連勝

相關新聞

NBA／勇士老闆與球迷交流信遭公開 柯爾坦言為近期表現沮喪

勇士在日前不敵拓荒者後，過去12場比賽吞下8敗，勝率再度跌破5成，不僅總教練柯爾（Steve Kerr）公開致歉表示沒有...

NBA／火箭教練轟完裁判 聯盟報告列裁判3錯誤哨音

金塊隊昨天延長賽以128：125擊敗火箭隊，不過正規賽最後出現爭議哨音，讓金塊直接獲得罰球機會，火箭隊教練尤多卡（Ime...

NBA／火箭主帥怒轟裁判是追星族！ 金塊穆雷：不認為有問題

火箭隊今天第四節最後2.3秒領先1分，金塊發球前，火箭湯普森（Amen Thompson）被吹犯規，金塊穆雷（Jamal Murray）罰球命中將比賽帶進延長賽，火箭最終以125：128輸球，賽後火箭

NBA／寫得分新里程碑獨行俠卻輸球 佛雷格：很難感到開心

獨行俠隊狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）在今天與爵士隊之戰單場猛轟42分，創下聯盟18歲球員史上單場最高得分，不...

NBA／紐約尼克52年獎盃荒 馬刺溫班亞瑪架天網擋路

NBA盃冠軍賽明天將在拉斯維加斯舉行，紐約尼克在布朗森（Jalen Brunson）領軍下，嘗試突破馬刺溫班亞馬（Vic...

NBA／快艇球場空空被灰熊打爆！ 10戰9敗還要迎魔鬼3連戰

快艇隊結束客場5連戰，今天回主場迎戰灰熊隊，球場卻出現許多空位，快艇眾將軍心渙散，以103：121遭灰熊痛宰。快艇目前6勝20敗，西區倒數第2，最近10場輸9場，接下來3場將依序對上雷霆、湖人和火箭三

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。