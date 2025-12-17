NBA／勇士老闆與球迷交流信遭公開 柯爾坦言為近期表現沮喪

勇士在日前不敵拓荒者後，過去12場比賽吞下8敗，勝率再度跌破5成，不僅總教練柯爾（Steve Kerr）公開致歉表示沒有做好自己的工作，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）一封與球迷溝通的信件也遭到外流，柯爾在今天受訪時也坦言，全隊確實都對於近況感到挫折。

勇士今年開季一度打出9勝6敗的成績，雖然表現並不算特別亮眼，不過還在能被接受的範圍，不過隨著傷兵出現陣容受到影響，勇士過去12場比賽卻接連遭受打擊，不僅輸給排名前段班的球隊，甚至還兩度不敵拓荒者，讓柯瑞（Stephen Curry）的神級表現完全遭到抹殺。

就在柯爾公開致歉並表示沒有做好自己的工作後，勇士老闆拉卡柏一封與球迷杜塔里（Justin Dutari）交流信件也遭到公開，杜塔里在信中直言對於勇士表現感到失望，並指出球隊需要一個真正的第二進攻選擇，也點出巴特勒（Jimmy Butler）的天賦並沒有充分發揮。

而拉卡柏也隨即回覆表示，「你不可能比我更加失望，我正在努力解決這個問題，情況很複雜，包括比賽風格、教練對球員的要求、聯盟的趨勢等等，巴特勒並不是問題的所在。」隨後杜塔里也將這封信件公開到社群上，並被勇士球團證實，該封信確實是由拉卡柏發出。

談到拉卡柏與球迷的溝通信件被公開，柯爾在今天受訪時直言並不是什麼大不了的事情，他也已經看過該封信件，並強調不會為此感到擔心，「不過我們確實為最近的狀況感到沮喪，拉卡柏很沮喪，我也很沮喪，柯瑞、格林（Draymond Green）也都是如此。我很討厭有人公開私人郵件，想像一下如果每個人的郵件都遭到公開，我們的生活會變得有多艱難。」

柯爾隨後也強調，自己與拉卡柏仍是百分之百互相支持對方，也保持良好的關係，「球隊要保持著很高的穩定性，球隊的穩定環境也是我們的優勢之一。」