快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

死角沒看到？新店女騎士遭右轉水泥預拌車壓車底 救出已臟器外露慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／火箭主帥怒轟裁判是追星族！ 金塊穆雷：不認為有問題

聯合新聞網／ 綜合報導
穆雷(左)、湯普森(右)。 美聯社
穆雷(左)、湯普森(右)。 美聯社

本場賽事

-

:

-

載入中...

火箭隊今天第四節最後2.3秒領先1分，金塊發球前，火箭湯普森（Amen Thompson）被吹犯規，金塊穆雷（Jamal Murray）罰球命中將比賽帶進延長賽，火箭最終以125：128輸球，賽後火箭主帥尤多卡（Ime Udoka）怒噴3位裁判。

裁判第一時間吹湯普森對金塊哈德威（Tim Hardaway Jr.）犯規，尤多卡針對這個哨音提出挑戰，裁判回看後仍維持原判，他當下怒噴：「什麼鬼。」

賽後尤多卡再痛批，「這是很久以來，我看過執法最糟的一場比賽。有兩個（裁判）根本不該站在場上，然後主裁判就像追星族。」

尤多卡強調不會因此改變打法，「繼續做我們自己。我們不會隨爛裁判調整，我們會繼續做該做的，然後希望他們調整，做正確的判罰。」

金塊穆雷也談到本場的裁判，「這本來就是一場肢體對抗激烈的比賽，要裁判把兩邊吹得完全一樣真的很難，我覺得他們有漏吹我們這邊，也有漏吹對方那邊，我不認為今晚的判決有什麼問題。」

火箭 金塊 Jamal Murray

相關新聞

NBA／火箭主帥怒轟裁判是追星族！ 金塊穆雷：不認為有問題

火箭隊今天第四節最後2.3秒領先1分，金塊發球前，火箭湯普森（Amen Thompson）被吹犯規，金塊穆雷（Jamal Murray）罰球命中將比賽帶進延長賽，火箭最終以125：128輸球，賽後火箭

NBA／寫得分新里程碑獨行俠卻輸球 佛雷格：很難感到開心

獨行俠隊狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）在今天與爵士隊之戰單場猛轟42分，創下聯盟18歲球員史上單場最高得分，不...

NBA／紐約尼克52年獎盃荒 馬刺溫班亞瑪架天網擋路

NBA盃冠軍賽明天將在拉斯維加斯舉行，紐約尼克在布朗森（Jalen Brunson）領軍下，嘗試突破馬刺溫班亞馬（Vic...

NBA／快艇球場空空被灰熊打爆！ 10戰9敗還要迎魔鬼3連戰

快艇隊結束客場5連戰，今天回主場迎戰灰熊隊，球場卻出現許多空位，快艇眾將軍心渙散，以103：121遭灰熊痛宰。快艇目前6勝20敗，西區倒數第2，最近10場輸9場，接下來3場將依序對上雷霆、湖人和火箭三

NBA／火箭末節奉送追平分罰球 約柯奇大三元OT率金塊贏球

火箭隊今天有大好機會踢館成功，但最後2.3秒湯普森（Amen Thompson）在金塊還沒發球進場下犯規，讓穆雷（Jam...

NBA／詹皇推裁判未被驅逐引質疑 裁判報告認爭議3判決皆正確

太陽隊昨天在主場以114：116輸給湖人隊，許多球迷質疑裁判哨音偏向湖人，全場湖人獲得43次罰球、太陽25次。比賽末段3次關鍵判決都有利湖人，今天出爐的裁判報告認定都是正確判決。 比賽最後12.

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。