NBA／火箭主帥怒轟裁判是追星族！ 金塊穆雷：不認為有問題

火箭隊今天第四節最後2.3秒領先1分，金塊發球前，火箭湯普森（Amen Thompson）被吹犯規，金塊穆雷（Jamal Murray）罰球命中將比賽帶進延長賽，火箭最終以125：128輸球，賽後火箭主帥尤多卡（Ime Udoka）怒噴3位裁判。

裁判第一時間吹湯普森對金塊哈德威（Tim Hardaway Jr.）犯規，尤多卡針對這個哨音提出挑戰，裁判回看後仍維持原判，他當下怒噴：「什麼鬼。」

AMEN THOMPSON WITH THE HARD FOUL ON TIM HARDAWAY JR. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ZYcSsIjdgy — Logion Noops (@LogionNoops) December 16, 2025

Ime Udoka’s reaction to Tim Hardaway Jr. tripping himself and drawing a foul on Amen Thompson:



Ime: “WTF??” pic.twitter.com/5oxpSe0m68 — Chancellor Johnson (@ChancellorTV) December 16, 2025

賽後尤多卡再痛批，「這是很久以來，我看過執法最糟的一場比賽。有兩個（裁判）根本不該站在場上，然後主裁判就像追星族。」

尤多卡強調不會因此改變打法，「繼續做我們自己。我們不會隨爛裁判調整，我們會繼續做該做的，然後希望他們調整，做正確的判罰。」

金塊穆雷也談到本場的裁判，「這本來就是一場肢體對抗激烈的比賽，要裁判把兩邊吹得完全一樣真的很難，我覺得他們有漏吹我們這邊，也有漏吹對方那邊，我不認為今晚的判決有什麼問題。」