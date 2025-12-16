快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

死角沒看到？新店女騎士遭右轉水泥預拌車壓車底 救出已臟器外露慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／寫得分新里程碑獨行俠卻輸球 佛雷格：很難感到開心

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
佛雷格(右)進攻。 路透
佛雷格(右)進攻。 路透

本場賽事

-

:

-

載入中...

獨行俠隊狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）在今天與爵士隊之戰單場猛轟42分，創下聯盟18歲球員史上單場最高得分，不過對於未能幫助球隊在延長賽取勝，在正規賽結束前一度扭傷腳踝的佛雷格也坦言，很難感到開心。

佛雷格今年頂著狀元光環加盟獨行俠，並被寄予厚望能接下唐西奇（Luka Doncic）遭到交易後的球隊基石角色，儘管剛開季時佛雷格因為球隊定位問題表現不如預期，不過隨著賽季進行與逐漸適應聯盟強度，佛雷格也打出狀元身價，並在今天超越詹姆斯（LeBron James），成為聯盟史上18歲球員單場最高得分紀錄保持人。

不過對於獨行俠最終在延長賽以133：140不敵爵士，帶傷撐完整場比賽的佛雷格賽後也說：「很顯然我們沒有贏球，所以我很難感到開心，或者說，很難有其他感受，不過顯然這也是一個成就。」

即將在周日滿19歲的佛雷格單場猛轟42分，也寫下聯盟史上未滿20歲球員的單場第4高得分，排在前投得分別為羅賓森（Cliff Robinson）的45分、傑克森（GG Jackson）的44分與詹姆斯的43分。

談到佛雷格的表現，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）說：「他在場上的時間愈長，他的表現就會愈多且愈好，他今晚的表現就充分證明這一點。」

至於隊友華盛頓（P.J. Washington）也說：「我們當時已經打算把球都交給他，他整場比賽打得都很出色，所以對手最後也決定對他進行包夾。我一點都不訝異他的表現，也很清楚他的能力，他是一位很特別的球員，且還有很大的提升空間。」

包括今天的42分在內，佛雷格過去7場比賽平均能攻下25.7分，談到表現漸入佳境，他說：「從賽季初到現在，我們進步了很多，我也為我在第四節的表現感到自豪，這對我來說是一個全新的挑戰，但我愈來愈適應，說實話，我只是在慢慢融入，然後做我自己，讓一切順其自然。其實我並沒有太在乎那些紀錄，我只專注在當下做得更好，想辦法提升自己，然後為球隊贏得比賽。」

延伸閱讀

NBA／詹皇推裁判未被驅逐引質疑 裁判報告認爭議3判決皆正確

NBA／詹姆斯關鍵時刻罰球定江山 湖人驚險擋下太陽逆轉秀

NBA／湖人守不住對手！里夫斯、唐西奇直指防守是最大弱點

NBA／讚馬刺真的很特別 詹姆斯賽後贈卡瑟爾簽名實戰球衣

相關新聞

NBA／火箭主帥怒轟裁判是追星族！ 金塊穆雷：不認為有問題

火箭隊今天第四節最後2.3秒領先1分，金塊發球前，火箭湯普森（Amen Thompson）被吹犯規，金塊穆雷（Jamal Murray）罰球命中將比賽帶進延長賽，火箭最終以125：128輸球，賽後火箭

NBA／寫得分新里程碑獨行俠卻輸球 佛雷格：很難感到開心

獨行俠隊狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）在今天與爵士隊之戰單場猛轟42分，創下聯盟18歲球員史上單場最高得分，不...

NBA／紐約尼克52年獎盃荒 馬刺溫班亞瑪架天網擋路

NBA盃冠軍賽明天將在拉斯維加斯舉行，紐約尼克在布朗森（Jalen Brunson）領軍下，嘗試突破馬刺溫班亞馬（Vic...

NBA／快艇球場空空被灰熊打爆！ 10戰9敗還要迎魔鬼3連戰

快艇隊結束客場5連戰，今天回主場迎戰灰熊隊，球場卻出現許多空位，快艇眾將軍心渙散，以103：121遭灰熊痛宰。快艇目前6勝20敗，西區倒數第2，最近10場輸9場，接下來3場將依序對上雷霆、湖人和火箭三

NBA／火箭末節奉送追平分罰球 約柯奇大三元OT率金塊贏球

火箭隊今天有大好機會踢館成功，但最後2.3秒湯普森（Amen Thompson）在金塊還沒發球進場下犯規，讓穆雷（Jam...

NBA／詹皇推裁判未被驅逐引質疑 裁判報告認爭議3判決皆正確

太陽隊昨天在主場以114：116輸給湖人隊，許多球迷質疑裁判哨音偏向湖人，全場湖人獲得43次罰球、太陽25次。比賽末段3次關鍵判決都有利湖人，今天出爐的裁判報告認定都是正確判決。 比賽最後12.

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。