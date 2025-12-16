NBA／寫得分新里程碑獨行俠卻輸球 佛雷格：很難感到開心

獨行俠隊狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）在今天與爵士隊之戰單場猛轟42分，創下聯盟18歲球員史上單場最高得分，不過對於未能幫助球隊在延長賽取勝，在正規賽結束前一度扭傷腳踝的佛雷格也坦言，很難感到開心。

佛雷格今年頂著狀元光環加盟獨行俠，並被寄予厚望能接下唐西奇（Luka Doncic）遭到交易後的球隊基石角色，儘管剛開季時佛雷格因為球隊定位問題表現不如預期，不過隨著賽季進行與逐漸適應聯盟強度，佛雷格也打出狀元身價，並在今天超越詹姆斯（LeBron James），成為聯盟史上18歲球員單場最高得分紀錄保持人。

不過對於獨行俠最終在延長賽以133：140不敵爵士，帶傷撐完整場比賽的佛雷格賽後也說：「很顯然我們沒有贏球，所以我很難感到開心，或者說，很難有其他感受，不過顯然這也是一個成就。」

即將在周日滿19歲的佛雷格單場猛轟42分，也寫下聯盟史上未滿20歲球員的單場第4高得分，排在前投得分別為羅賓森（Cliff Robinson）的45分、傑克森（GG Jackson）的44分與詹姆斯的43分。

談到佛雷格的表現，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）說：「他在場上的時間愈長，他的表現就會愈多且愈好，他今晚的表現就充分證明這一點。」

至於隊友華盛頓（P.J. Washington）也說：「我們當時已經打算把球都交給他，他整場比賽打得都很出色，所以對手最後也決定對他進行包夾。我一點都不訝異他的表現，也很清楚他的能力，他是一位很特別的球員，且還有很大的提升空間。」

包括今天的42分在內，佛雷格過去7場比賽平均能攻下25.7分，談到表現漸入佳境，他說：「從賽季初到現在，我們進步了很多，我也為我在第四節的表現感到自豪，這對我來說是一個全新的挑戰，但我愈來愈適應，說實話，我只是在慢慢融入，然後做我自己，讓一切順其自然。其實我並沒有太在乎那些紀錄，我只專注在當下做得更好，想辦法提升自己，然後為球隊贏得比賽。」