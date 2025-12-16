NBA／快艇球場空空被灰熊打爆！ 10戰9敗還要迎魔鬼3連戰
快艇隊結束客場5連戰，今天回主場迎戰灰熊隊，球場卻出現許多空位，快艇眾將軍心渙散，以103：121遭灰熊痛宰。快艇目前6勝20敗，西區倒數第2，最近10場輸9場，接下來3場將依序對上雷霆、湖人和火箭三支強隊。
快艇隨隊記者穆雷（Law Murray）在社群平台分享觀眾席畫面，清楚可見還有不少空位。快艇首節還領先2分，但之後灰熊掌握比賽節奏，末節剩3分44秒領先23分，比賽淪為垃圾時間。
Back at Intuit Dome for first time in December… pic.twitter.com/8gobqSBs4E— Law Murray 🎄 (@LawMurrayTheNU) December 16, 2025
灰熊傑克森（Jaren Jackson Jr.）得到31分，還送出5次火鍋。莫蘭特（Ja Morant）僅攻下12分。勇士隊「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）的弟弟C.史班瑟（Cam Spencer）三分球10中7，拿下生涯新高的27分，他最近6場比賽三分球68.6%，平均攻下18.8分。
快艇方面，雷納德（Kawhi Leonard）得到21分全隊最高，「大鬍子」哈登（James Harden）只有17分6助攻，兩人賽後都沒接受媒體採訪。
