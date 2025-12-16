快訊

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

NBA／快艇球場空空被灰熊打爆！ 10戰9敗還要迎魔鬼3連戰

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德(2號)。 路透
雷納德(2號)。 路透

本場賽事

-

:

-

載入中...

快艇隊結束客場5連戰，今天回主場迎戰灰熊隊，球場卻出現許多空位，快艇眾將軍心渙散，以103：121遭灰熊痛宰。快艇目前6勝20敗，西區倒數第2，最近10場輸9場，接下來3場將依序對上雷霆、湖人和火箭三支強隊。

快艇隨隊記者穆雷（Law Murray）在社群平台分享觀眾席畫面，清楚可見還有不少空位。快艇首節還領先2分，但之後灰熊掌握比賽節奏，末節剩3分44秒領先23分，比賽淪為垃圾時間。

灰熊傑克森（Jaren Jackson Jr.）得到31分，還送出5次火鍋。莫蘭特（Ja Morant）僅攻下12分。勇士隊「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）的弟弟C.史班瑟（Cam Spencer）三分球10中7，拿下生涯新高的27分，他最近6場比賽三分球68.6%，平均攻下18.8分。

快艇方面，雷納德（Kawhi Leonard）得到21分全隊最高，「大鬍子」哈登（James Harden）只有17分6助攻，兩人賽後都沒接受媒體採訪。

快艇 灰熊 Kawhi Leonard James Harden

相關新聞

NBA／火箭末節奉送追平分罰球 約柯奇大三元OT率金塊贏球

火箭隊今天有大好機會踢館成功，但最後2.3秒湯普森（Amen Thompson）在金塊還沒發球進場下犯規，讓穆雷（Jam...

NBA／佛雷格飆42分創史上首見紀錄 獨行俠末節崩盤OT輸爵士

獨行俠隊狀元佛雷格（Cooper Flagg）創造歷史，成為NBA史上首位18歲單場至少40分的球員。不過獨行俠浪費第四節8分領先，延長賽又熄火，終場以133：140輸球。 獨行俠第四節最後3分

NBA／快艇球場空空被灰熊打爆！ 10戰9敗還要迎魔鬼3連戰

快艇隊結束客場5連戰，今天回主場迎戰灰熊隊，球場卻出現許多空位，快艇眾將軍心渙散，以103：121遭灰熊痛宰。快艇目前6勝20敗，西區倒數第2，最近10場輸9場，接下來3場將依序對上雷霆、湖人和火箭三

NBA／詹皇推裁判未被驅逐引質疑 裁判報告認爭議3判決皆正確

太陽隊昨天在主場以114：116輸給湖人隊，許多球迷質疑裁判哨音偏向湖人，全場湖人獲得43次罰球、太陽25次。比賽末段3次關鍵判決都有利湖人，今天出爐的裁判報告認定都是正確判決。 比賽最後12.

NBA／暴龍止住4連敗 熱火未破百創本季得分新低還有傷兵

暴龍隊今天靠第四節拉尾盤，以106：96逆轉熱火隊，除終止4連敗，且讓熱火本季首度得分被壓制在100分以下。

NBA／布朗、懷特轟65分做白工 康寧漢32分活塞成功復仇綠衫軍

近期狀況火熱的東區兩大勁旅活塞與塞爾蒂克隊今天交鋒，前一次交手遭到塞爾蒂克中斷13連勝的活塞，今天在康寧漢（Cade C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。