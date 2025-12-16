快訊

NBA／火箭末節奉送追平分罰球 約柯奇大三元OT率金塊贏球

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約柯奇以39分、15籃板、10助攻完成本季第12度「大三元」。 路透
約柯奇以39分、15籃板、10助攻完成本季第12度「大三元」。 路透

2022-2023賽季

火箭隊今天有大好機會踢館成功，但最後2.3秒湯普森（Amen Thompson）在金塊還沒發球進場下犯規，讓穆雷（Jamal Murray）罰進追平分，約柯奇（Nikola Jokic）雖錯過絕殺外線，打到延長賽完成「大三元」，助隊以128：125擊敗火箭，辛苦收下5連勝。

同樣擁有歐陸頂尖長人的金塊和火箭，今天分數拉鋸，最多領先分數都是個位數，火箭首節雖取得30：24優勢，金塊第二節回敬34：21攻勢，半場打完反以58：51超前。

下半場戰況仍激烈，第四節尾聲兩隊更互別苗頭，最後1分40秒4度比分戰平、4度互換領先。金塊有約柯奇先在平手階段飆進三分球，火箭馬上有謝普得（Reed Sheppard）回應外線；讀秒階段金塊靠瓊斯（Spencer Jones）外線破網再超前，杜蘭特（Kevin Durant）立刻飆進追平三分彈，115：115戰成平手。

正規賽最後18.1秒，金塊穆雷2罰1中，2.3秒森根（Alperen Sengun ）單打得手放進超前球，不過火箭在金塊還沒發球進場就犯規，讓穆雷罰進追平球後還有最後一擊機會，約柯奇有機會的絕殺弧頂三分球彈框而出，讓比賽117：117進入延長賽。

正規賽只差1助攻就完成「大三元」的約柯奇，延長賽完成本季第12度大三元，帶出金塊開節7：0攻勢；火箭雖靠森根最後37秒的「3分打」得手，將差距縮小到3分差，但最後一擊的追平外線沒進框，讓金塊驚險以128：125守住主場勝利。

約柯奇以39分、15籃板、10助攻完成本季第12度「大三元」，穆雷也有35分表現，其中6分集中在延長賽；森根今天也繳出33分、10籃板、10助攻的「大三元」表現，杜蘭特25分。

