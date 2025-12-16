NBA／詹皇推裁判未被驅逐引質疑 裁判報告認爭議3判決皆正確
太陽隊昨天在主場以114：116輸給湖人隊，許多球迷質疑裁判哨音偏向湖人，全場湖人獲得43次罰球、太陽25次。比賽末段3次關鍵判決都有利湖人，今天出爐的裁判報告認定都是正確判決。
比賽最後12.2秒布魯克斯（Dillon Brooks）三分命中，詹姆斯（LeBron James）身體與布魯克斯接觸，但裁判未響哨，布魯克斯怒噴垃圾話，吃到技術犯規被驅逐出場。有部分球迷認為這是詹姆斯防守犯規，應該加罰。
Lmao Dillon Brooks man pic.twitter.com/8LAcKTKJSl— Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) December 15, 2025
裁判報告指出詹姆斯沒有犯規，「詹姆斯從側邊對布魯克斯防守干擾，若不是布魯克斯將左腿膝蓋向詹姆斯伸出，雙方原本能避免發生接觸。」
至於布魯克斯為何被判技術犯規？報告寫道：「布魯克斯死球狀態對詹姆斯做出違反運動精神的肢體接觸，因此被判技術犯規。」
比賽剩下3秒，太陽布克（Devin Booker）在詹姆斯出手三分時被吹判犯規。報告認定是正確判決，「布克在詹姆斯開始向上投籃動作時，主動與其右臂、手腕產生接觸。」
I think Booker does the MOST confounding thing by fouling LeBron on a hurried 3pt attempt with 3 secs left. Looks pretty clear the foul happened. He should've just challenged the shot with a hand up, not swiping pic.twitter.com/NkTp35YsBJ— BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) December 15, 2025
裁判報告還指出2個誤判，比賽時間剩1分38秒布魯克斯進攻犯規漏吹，1分08秒湖人唐西奇（Luka Doncic）伸腿與布魯克斯接觸，進攻犯規漏吹。
值得一提的是，詹姆斯第三節曾推擠裁判，根據規定有機會被驅逐出場，但裁判無動於衷，引發球迷質疑雙標。這球不是比賽最後2分鐘，因此不在裁判報告內，裁判昨天賽後受訪時說，「本場比賽未發現任何與裁判身體接觸的違反體育道德行為。」
LeBron James may be the only player in the NBA that can yell in a ref’s face, SHOVE them, & not get another tech/elected…— Jon Root (@JonnyRoot_) December 15, 2025
This league has coddled this guy way too much throughout his career. pic.twitter.com/3iMyWXjPJs
