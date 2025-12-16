快訊

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／詹皇推裁判未被驅逐引質疑 裁判報告認爭議3判決皆正確

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯。 法新社
詹姆斯。 法新社

太陽隊昨天在主場以114：116輸給湖人隊，許多球迷質疑裁判哨音偏向湖人，全場湖人獲得43次罰球、太陽25次。比賽末段3次關鍵判決都有利湖人，今天出爐的裁判報告認定都是正確判決。

比賽最後12.2秒布魯克斯（Dillon Brooks）三分命中，詹姆斯（LeBron James）身體與布魯克斯接觸，但裁判未響哨，布魯克斯怒噴垃圾話，吃到技術犯規被驅逐出場。有部分球迷認為這是詹姆斯防守犯規，應該加罰。

裁判報告指出詹姆斯沒有犯規，「詹姆斯從側邊對布魯克斯防守干擾，若不是布魯克斯將左腿膝蓋向詹姆斯伸出，雙方原本能避免發生接觸。」

至於布魯克斯為何被判技術犯規？報告寫道：「布魯克斯死球狀態對詹姆斯做出違反運動精神的肢體接觸，因此被判技術犯規。」

比賽剩下3秒，太陽布克（Devin Booker）在詹姆斯出手三分時被吹判犯規。報告認定是正確判決，「布克在詹姆斯開始向上投籃動作時，主動與其右臂、手腕產生接觸。」

裁判報告還指出2個誤判，比賽時間剩1分38秒布魯克斯進攻犯規漏吹，1分08秒湖人唐西奇（Luka Doncic）伸腿與布魯克斯接觸，進攻犯規漏吹。

值得一提的是，詹姆斯第三節曾推擠裁判，根據規定有機會被驅逐出場，但裁判無動於衷，引發球迷質疑雙標。這球不是比賽最後2分鐘，因此不在裁判報告內，裁判昨天賽後受訪時說，「本場比賽未發現任何與裁判身體接觸的違反體育道德行為。」

LeBron James 湖人 太陽 Dillon Brooks Devin Booker

相關新聞

NBA／火箭末節奉送追平分罰球 約柯奇大三元OT率金塊贏球

火箭隊今天有大好機會踢館成功，但最後2.3秒湯普森（Amen Thompson）在金塊還沒發球進場下犯規，讓穆雷（Jam...

NBA／佛雷格飆42分創史上首見紀錄 獨行俠末節崩盤OT輸爵士

獨行俠隊狀元佛雷格（Cooper Flagg）創造歷史，成為NBA史上首位18歲單場至少40分的球員。不過獨行俠浪費第四節8分領先，延長賽又熄火，終場以133：140輸球。 獨行俠第四節最後3分

NBA／快艇球場空空被灰熊打爆！ 10戰9敗還要迎魔鬼3連戰

快艇隊結束客場5連戰，今天回主場迎戰灰熊隊，球場卻出現許多空位，快艇眾將軍心渙散，以103：121遭灰熊痛宰。快艇目前6勝20敗，西區倒數第2，最近10場輸9場，接下來3場將依序對上雷霆、湖人和火箭三

NBA／詹皇推裁判未被驅逐引質疑 裁判報告認爭議3判決皆正確

太陽隊昨天在主場以114：116輸給湖人隊，許多球迷質疑裁判哨音偏向湖人，全場湖人獲得43次罰球、太陽25次。比賽末段3次關鍵判決都有利湖人，今天出爐的裁判報告認定都是正確判決。 比賽最後12.

NBA／暴龍止住4連敗 熱火未破百創本季得分新低還有傷兵

暴龍隊今天靠第四節拉尾盤，以106：96逆轉熱火隊，除終止4連敗，且讓熱火本季首度得分被壓制在100分以下。

NBA／布朗、懷特轟65分做白工 康寧漢32分活塞成功復仇綠衫軍

近期狀況火熱的東區兩大勁旅活塞與塞爾蒂克隊今天交鋒，前一次交手遭到塞爾蒂克中斷13連勝的活塞，今天在康寧漢（Cade C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。