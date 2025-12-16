聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／佛雷格飆42分創史上首見紀錄 獨行俠末節崩盤OT輸爵士
獨行俠隊狀元佛雷格（Cooper Flagg）創造歷史，成為NBA史上首位18歲單場至少40分的球員。不過獨行俠浪費第四節8分領先，延長賽又熄火，終場以133：140輸球。
獨行俠第四節最後3分鐘領先8分，但爵士打出11：0攻勢反超。危急時刻佛雷格挺身，先是上籃打進2分，但加罰未進；爵士馬卡南（Lauri Markkanen）高難度跳投命中回敬2分。
接下來佛雷格要到2罰，第1罰命中，第2罰故意沒進，獨行俠後衛克里斯提（Max Christie）搶到進攻籃板被犯規，2罰全中追平，爵士絕殺機會沒把握，進入延長賽。
延長賽爵士後衛喬治（Keyonte George）連得5分，獨行俠將近3分鐘沒得分後才靠佛雷格2罰取分，馬卡南隨後連兩次補籃幫助爵士穩定局勢，最終拿下勝利。
爵士後衛喬治前一戰對灰熊隊攻下39分，今天又轟進37分。馬卡南砍進33分16籃板，菲利波斯基（Kyle Filipowski）進帳25分9籃板。
獨行俠方面，佛雷格成為NBA首位18歲單場40分的球員，全場27投13中，罰球20中15，拿下42分7籃板6助攻，外帶2阻攻1抄截。華盛頓（P.J. Washington）得到25分13籃板、奈哈德（Ryan Nembhard）貢獻14分11助攻。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言