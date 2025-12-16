快訊

NBA／佛雷格飆42分創史上首見紀錄 獨行俠末節崩盤OT輸爵士

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠隊狀元佛雷格。 路透
獨行俠隊狀元佛雷格。 路透

獨行俠隊狀元佛雷格（Cooper Flagg）創造歷史，成為NBA史上首位18歲單場至少40分的球員。不過獨行俠浪費第四節8分領先，延長賽又熄火，終場以133：140輸球。

獨行俠第四節最後3分鐘領先8分，但爵士打出11：0攻勢反超。危急時刻佛雷格挺身，先是上籃打進2分，但加罰未進；爵士馬卡南（Lauri Markkanen）高難度跳投命中回敬2分。

接下來佛雷格要到2罰，第1罰命中，第2罰故意沒進，獨行俠後衛克里斯提（Max Christie）搶到進攻籃板被犯規，2罰全中追平，爵士絕殺機會沒把握，進入延長賽。

延長賽爵士後衛喬治（Keyonte George）連得5分，獨行俠將近3分鐘沒得分後才靠佛雷格2罰取分，馬卡南隨後連兩次補籃幫助爵士穩定局勢，最終拿下勝利。

爵士後衛喬治前一戰對灰熊隊攻下39分，今天又轟進37分。馬卡南砍進33分16籃板，菲利波斯基（Kyle Filipowski）進帳25分9籃板。

獨行俠方面，佛雷格成為NBA首位18歲單場40分的球員，全場27投13中，罰球20中15，拿下42分7籃板6助攻，外帶2阻攻1抄截。華盛頓（P.J. Washington）得到25分13籃板、奈哈德（Ryan Nembhard）貢獻14分11助攻。

