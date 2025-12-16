快訊

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

陸商務部宣布：明日起對歐盟豬肉課徵最高19.8%反傾銷稅

NBA／紐約尼克52年獎盃荒 馬刺溫班亞瑪架天網擋路

中央社／ 拉斯維加斯15日綜合外電報導
尼克隊主將布朗森在NBA盃決賽前受訪。 路透
尼克隊主將布朗森在NBA盃決賽前受訪。 路透

NBA盃冠軍賽明天將在拉斯維加斯舉行，紐約尼克在布朗森（Jalen Brunson）領軍下，嘗試突破馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）布下的天網，結束長達52年的獎盃荒。

法新社報導，尼克13日輕鬆擊敗頭號種子奧蘭多魔術進入明天的NBA盃決賽。如果順利奪勝，將是自1973年在NBA總冠軍賽擊敗洛杉磯湖人以來拿下的首座全聯盟獎盃。然而，擋在他們面前的卻是傷癒復出的溫班亞瑪。

馬刺的溫班亞瑪在NBA盃西區決賽時，率領全隊爆冷擊敗狀態正佳的奧克拉荷馬雷霆。這名身高223公分的法國巨人雖是在第2節以替補身分登場，但他卻在有限的時間內協助馬刺，自第1節落後11分逐漸追上對手。

尼克靈魂人物布朗森表示，他們會在防守端嘗試將溫班亞瑪帶離防守位置，「你必須想辦法把他從籃框附近拉開，而且顯然你必須夠聰明」，「你不能就這麼切進去，以為沒人會過來干擾你投籃。」

「他在自己擅長的領域非常出色，而我們作為一支隊伍必須打得更聰明，投籃時要雙腳自地面穩健起跳、觀察他的位置，盡量找到最好的機會出手。」

尼克總教練布朗（Mike Brown）表示，「你不可能靠一對一就防守住那樣的球員。你必須在防守他時利用身高、臂展和身體對抗去壓制，但更重要的是，必須要5個人同時去守球。」

馬刺溫班亞瑪練球。 路透
馬刺溫班亞瑪練球。 路透

溫班亞瑪13日以替補身分登場，瞬間點燃T-Mobile球場內球迷的熱情，他們對這名年僅21歲的小將高呼「M-V-P」（最有價值球員）並響以熱烈掌聲。

溫班亞瑪受訪表示，擊敗雷霆代表馬刺很有可能在西區成為雷霆真正的對手。

「我認為我們還沒完全達到（雷霆）那個水準，但大家看到這種可能性，這是一個好兆頭。」溫班亞瑪說，「我認為整個聯盟目前沒有哪支球隊能說可與他們抗衡，他們屬於自己的級別。」

溫班亞瑪表示，馬刺明天如果獲勝「並非如何偉大之事」，不過仍有一定程度的意義。「這是一場雙方都全力以赴的比賽」，「這代表我們積極備戰，並將為季後賽中更重要的賽事作好準備。」

延伸閱讀

911錄音揭血腥現場！名導夫妻遭割喉亡「女兒發現遺體」兒子弒親被捕

「當哈利碰上莎莉」名導夫妻身亡　32歲兒涉弒親、1.2億保釋金被拒

NBA／布朗森40分領軍 尼克退魔術搶進NBA盃冠軍戰

NBA／尼克贏球主帥大讚哈特 無私球風像勇士王朝成員

相關新聞

NBA／火箭末節奉送追平分罰球 約柯奇大三元OT率金塊贏球

火箭隊今天有大好機會踢館成功，但最後2.3秒湯普森（Amen Thompson）在金塊還沒發球進場下犯規，讓穆雷（Jam...

NBA／佛雷格飆42分創史上首見紀錄 獨行俠末節崩盤OT輸爵士

獨行俠隊狀元佛雷格（Cooper Flagg）創造歷史，成為NBA史上首位18歲單場至少40分的球員。不過獨行俠浪費第四節8分領先，延長賽又熄火，終場以133：140輸球。 獨行俠第四節最後3分

NBA／寫得分新里程碑獨行俠卻輸球 佛雷格：很難感到開心

獨行俠隊狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）在今天與爵士隊之戰單場猛轟42分，創下聯盟18歲球員史上單場最高得分，不...

NBA／紐約尼克52年獎盃荒 馬刺溫班亞瑪架天網擋路

NBA盃冠軍賽明天將在拉斯維加斯舉行，紐約尼克在布朗森（Jalen Brunson）領軍下，嘗試突破馬刺溫班亞馬（Vic...

NBA／快艇球場空空被灰熊打爆！ 10戰9敗還要迎魔鬼3連戰

快艇隊結束客場5連戰，今天回主場迎戰灰熊隊，球場卻出現許多空位，快艇眾將軍心渙散，以103：121遭灰熊痛宰。快艇目前6勝20敗，西區倒數第2，最近10場輸9場，接下來3場將依序對上雷霆、湖人和火箭三

NBA／詹皇推裁判未被驅逐引質疑 裁判報告認爭議3判決皆正確

太陽隊昨天在主場以114：116輸給湖人隊，許多球迷質疑裁判哨音偏向湖人，全場湖人獲得43次罰球、太陽25次。比賽末段3次關鍵判決都有利湖人，今天出爐的裁判報告認定都是正確判決。 比賽最後12.

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。