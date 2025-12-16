快訊

NBA／暴龍止住4連敗 熱火未破百創本季得分新低還有傷兵

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
英格倫（Brandon Ingram）攻下全場最高28分，包括7投5中的三分球，暴龍擊敗熱火中止4連敗。 美聯社
暴龍隊今天靠第四節拉尾盤，以106：96逆轉熱火隊，除終止4連敗，且讓熱火本季首度得分被壓制在100分以下。

熱火進入第四節還握有77：74領先，韋爾（Kel'el Ware）灌籃得手後優勢擴大到5分，但暴龍馬上連拿9分超前比數，這波攻勢更擴大到17：4。

熱火節末在鮑威爾（Norman Powell）罰球得手後一度追到96：100，但35.8秒暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）籃下放進保險分還造成犯規，當下立刻開心吶喊慶祝，他罰球失手雖錯過「3分打」機會，但戰局也底定，最終暴龍就以106：96踢館成功。

英格倫（Brandon Ingram）攻下全場最高28分，包括7投5中的三分球，巴恩斯也有17分、10籃板「雙10」演出，奎克利（Immanuel Quickley）15分，聯手為球隊6戰5客場的征途開出紅盤。

賽前同是4連敗的熱火，不但無法中斷連敗，替補前鋒約維奇（Nikola Jovic）上場短短12秒就傷到手肘退場，儘管阿德巴約（Bam Adebayo）和鮑威爾都有20分發揮，但團隊第四節只拿19分，本季首度得分兩位數，在主場苦吞5連敗。

相關新聞

NBA／擬讓溫班亞瑪再從板凳出發爭冠 強森：雖然他想打滿全場

馬刺在日前NBA盃四強賽擊敗強敵雷霆後，首度晉級到決賽，並將在明天與尼克爭奪冠軍與每人50萬美元的獎金，而今天也傳出馬刺...

NBA／暴龍止住4連敗 熱火未破百創本季得分新低還有傷兵

暴龍隊今天靠第四節拉尾盤，以106：96逆轉熱火隊，除終止4連敗，且讓熱火本季首度得分被壓制在100分以下。

NBA／布朗、懷特轟65分做白工 康寧漢32分活塞成功復仇綠衫軍

近期狀況火熱的東區兩大勁旅活塞與塞爾蒂克隊今天交鋒，前一次交手遭到塞爾蒂克中斷13連勝的活塞，今天在康寧漢（Cade C...

NBA／不幸中的大幸！魔術薩格斯僅日髖部挫傷不會報銷

魔術隊打進NBA盃4強，但關鍵戰120：132敗給尼克隊，無緣NBA盃冠軍戰不說，上半場就攻下25分的主力後衛薩格斯（J...

NBA／熱火名將幫背書！ 韋德肯定SGA「買犯」功力

雷霆球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在這幾年間，從原本默默無名的球員，一路躍升至聯盟頂尖球星之列，除了他的場均得分飆升至聯盟頂尖外，他的罰球次數也是在聯盟中榜上

NBA／原領先1分卻被裁判搞砸輸球 布克澄清對詹皇「沒打手」

太陽今日再度交手湖人，在比賽最後剩不到10秒時他們仍手握1分領先，然而裁判的吹判卻改變了比賽走勢，湖人球星詹姆斯（LeBron James）在槍響前外線出手，防守他的布克（Devin Booker）被

