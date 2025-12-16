聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／暴龍止住4連敗 熱火未破百創本季得分新低還有傷兵
暴龍隊今天靠第四節拉尾盤，以106：96逆轉熱火隊，除終止4連敗，且讓熱火本季首度得分被壓制在100分以下。
熱火進入第四節還握有77：74領先，韋爾（Kel'el Ware）灌籃得手後優勢擴大到5分，但暴龍馬上連拿9分超前比數，這波攻勢更擴大到17：4。
熱火節末在鮑威爾（Norman Powell）罰球得手後一度追到96：100，但35.8秒暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）籃下放進保險分還造成犯規，當下立刻開心吶喊慶祝，他罰球失手雖錯過「3分打」機會，但戰局也底定，最終暴龍就以106：96踢館成功。
英格倫（Brandon Ingram）攻下全場最高28分，包括7投5中的三分球，巴恩斯也有17分、10籃板「雙10」演出，奎克利（Immanuel Quickley）15分，聯手為球隊6戰5客場的征途開出紅盤。
賽前同是4連敗的熱火，不但無法中斷連敗，替補前鋒約維奇（Nikola Jovic）上場短短12秒就傷到手肘退場，儘管阿德巴約（Bam Adebayo）和鮑威爾都有20分發揮，但團隊第四節只拿19分，本季首度得分兩位數，在主場苦吞5連敗。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言