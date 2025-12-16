聽新聞
NBA／布朗、懷特轟65分做白工 康寧漢32分活塞成功復仇綠衫軍
近期狀況火熱的東區兩大勁旅活塞與塞爾蒂克隊今天交鋒，前一次交手遭到塞爾蒂克中斷13連勝的活塞，今天在康寧漢（Cade Cunningham）猛轟32分，以及板凳球員挹注47分下，以112：105成功復仇，拉出一波4連勝。
東區龍頭活塞在過去6場比賽收下5勝，持續在戰績榜保持領先，開季一度跌跌撞撞的塞爾蒂克，也在過去13場比賽拿下10勝，排名躍居東區第3，僅次於活塞和尼克隊。
兩隊今天在塞爾蒂克主場交手，也上演一場互有領先的拉鋸戰，上半場塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）就火力全開，已經連續4場比賽得分突破30的他，上半場就有18分進帳，幫助塞爾蒂克一度取得雙位數領先優勢，不過康寧漢表現也不遑多讓，幫助活塞在上半場打完追到僅剩4分落後。
易籃後，活塞在康寧漢領軍下成功逆轉戰局，個人在第三節就拿下10分，加上板凳群展現十足對抗性，包括勒佛特（Caris LeVert）、艾維（Jaden Ivey）都有雙位數得分表現，強悍的防守讓雙方不斷出現肢體衝突，活塞下半場反倒一路領先。
第四節塞爾蒂克則由懷特（Derrick White）領軍追分，他在倒數2分46秒連得5分後，幫助綠衫軍一度追到僅剩2分差距，但關鍵時刻康寧漢連續兩次中距離跳投命中，澆熄塞爾蒂克最後反撲氣燄，最終活塞就以7分差距收下4連勝，也報了日前13連勝遭到綠衫軍中斷之仇。
活塞今天先發球員中，雖然僅有康寧漢攻下32分、哈里斯（Tobias Harris）拿下13分得分上雙，但板凳群合力拿下47分，與塞爾蒂克板凳群的14分相比有著極大差距，塞爾蒂克則以布朗和懷特分別攻下34分與31分最佳。
