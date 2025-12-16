快訊

NBA／不幸中的大幸！魔術薩格斯僅日髖部挫傷不會報銷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
薩格斯傷勢不嚴重魔術鬆口氣。 美聯社
薩格斯傷勢不嚴重魔術鬆口氣。 美聯社

魔術隊打進NBA盃4強，但關鍵戰120：132敗給尼克隊，無緣NBA盃冠軍戰不說，上半場就攻下25分的主力後衛薩格斯（Jalen Suggs）還成傷兵，MRI檢查結果是左髖部挫傷，對魔術算是不幸中的大幸。

薩格斯是第三節受傷，身體狀況讓他表現受限，上半場飆分後下半場只再拿下1分。所幸檢查結果並不是更嚴重的傷勢，對球隊第一得分點華格納（Franz Wagner）剛成傷兵的魔術不至於造成重傷害。

24歲的薩格斯是魔術今年打出開季好成績的重要人物，本季出賽的21場比賽場均有15.4分、4.8助攻和3.7籃板，是球隊攻守兩端的重點人物，不過他上季也曾遇傷勢問題，只出賽35戰，3月動了微創手術清除左膝的軟骨碎片。

魔術本季前4得分手就有3人受傷病所困，華格納月初碰尼克隊時左腳踝扭傷，班凱羅（Paolo Banchero）也因左腹股溝傷勢缺陣10場。

