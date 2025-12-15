NBA／原領先1分卻被裁判搞砸輸球 布克澄清對詹皇「沒打手」

太陽今日再度交手湖人，在比賽最後剩不到10秒時他們仍手握1分領先，然而裁判的吹判卻改變了比賽走勢，湖人球星詹姆斯（LeBron James）在槍響前外線出手，防守他的布克（Devin Booker）被判定犯規，詹姆斯因此獲得3罰超前的機會，最終幫助湖人在客場以116：114驚險奪勝。賽後據布克本人所述，他絕對沒有犯規，他更直言，裁判的說法「並非事實」。

湖人一度在第四節取得多達20分領先優勢，但太陽卻在關鍵時刻急起直追，終場前12.2秒，布魯克斯（Dillon Brooks）在詹姆斯防守下投進三分球，助太陽以114：113反超，原本看似將要逆轉勝的一場比賽，卻被裁判的哨聲毀了興致。

在湖人的最後一次進攻中，防守詹姆斯的布克卻被裁判認為有打手嫌疑，且由於在外線出手的緣故，讓詹姆斯獲得3罰機會。雖然第1罰落空，但隨後2罰全進，幫助湖人最終以2分之差收下比賽勝利。

Refs say Devin Booker fouled LeBron James



Lakers win the game pic.twitter.com/qc6pJiplj6 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) 2025年12月15日

身為本場比賽最大苦主的布克，也在賽後喊冤，認為自己並沒有犯規。談到比賽最後時刻的關鍵吹判，布克說道：「我得去查查規則手冊，我一直被告知這是球手一體的一部分。現在事情已經過去了，我本來不該出現在那個位置導致犯規。」

布克還補充：「他（裁判）說我打到了詹姆斯的手腕，這並非事實，我賽後還重新觀看了影片。」

"She said I hit his wrist, which is a lie. I rewatched it."



Devin Booker on his PF on LeBron James 3 with 3 seconds left as he's talking about referee Jenna Schroeder.



Suns challenge ruled unsuccessful.



2 of 3 FTs gave L.A. 115-114 lead.



Lakers won 116-114 #Suns #LakeShow pic.twitter.com/eIzFfC0cYW — Duane Rankin (@DuaneRankin) 2025年12月15日

太陽隨隊記者蘭金（Duane Rankin）也在賽後貼上關於該場比賽所有對太陽不利判罰的報告，表達強烈不滿。若單從這份報告來看，顯然與布克所述並無太大差異。

今天是布克因腹股溝傷勢缺席3場後復出的首戰，他全場上場31分鐘，17投7中、罰球16罰13中，砍下27分、7助攻、6籃板、1抄截、1阻攻。

Pool report with lead official Tyler Ford on Phoenix Suns 116-114 loss to Los Angeles Lakers Dec. 14 at Mortgage Matchup Center. #Suns #LakeShow pic.twitter.com/wIxfZQrphq — Duane Rankin (@DuaneRankin) 2025年12月15日