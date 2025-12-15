NBA／老鷹小將連4場大三元神紀錄 史上僅次魔術強森、大O

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
老鷹23歲小將強森（左）。 美聯社
陣中主力持續缺陣的老鷹，今日對上費城76人卻與對手打的有來有回，靠著老鷹23歲小將強森（Jalen Johnson）攻下12分10籃板12助攻串聯全隊，並寫下連續4場比賽締造大三元的紀錄，最終老鷹以120：117在主場收下勝利。

本場比賽兩隊打到最後一刻才分勝負，在讀秒階段76人落後1分，他們利用犯規戰術讓老鷹後衛亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）站上罰球線，隨後他命中兩罰。最終76人後衛葛萊姆斯（Quentin Grimes）的追平三分沒能命中，老鷹以3分差險勝。

76人方面，儘管球星喬治（Paul George）手感回溫，砍下全場最高的35分，「大帝」安比德（Joel Embiid）也有22分14籃板進帳，可惜最終仍未能幫助球隊扭轉頹勢。

老鷹方面，丹尼爾斯（Dyson Daniels）上場39分鐘，攻下27分10籃板4助攻，是全隊最高。本季破繭而出的小將強森也有12分10籃板12助攻的大三元演出，目前已經連續4場完成大三元，追平本季由金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）所寫下的最長連續大三元紀錄。

賽後，根據統計結果指出，強森以24歲不到的年紀完成連續4場大三元，讓他成為繼傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）之後，聯盟史上第3位締造此紀錄的球員。除此之外，強森生涯已累積8次大三元，超越了退役名將布雷拉克（Mookie Blaylock）的7次，成為老鷹隊史大三元最多的球員。

本賽季，強森場均可交出22.8分、10.5籃板和8.2助攻，是老鷹陣中得分最高的球員。

老鷹 Nikola Jokic

