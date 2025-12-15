NBA／柯瑞這紀錄超越喬丹卻輸球 柯爾承認：我沒做好工作

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）回歸的兩戰都上演飆分秀，前一場碰灰狼隊砍下39分，今天遇拓荒者隊更轟進12記三分球在內的48分，超越「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄，無奈球隊遭拓荒者隊以136：131逆轉，讓教頭柯爾（Steve Kerr）承認自己沒能做好教練工作。

勇士前一場以120：127敗給灰狼，今天浪費第四節尾聲的領先優勢，13勝14敗的勝率又掉出5成，本季客場戰績6勝10敗。

連兩場都在最後關頭失利，勇士教頭柯爾認為球隊細節做得不夠好，尤其是防守端，他也承認比賽尾聲必須做得更好。

「這是一場好比賽，這也是場起伏的比賽，我們總是沒能拿下比賽，我認為在拉鋸戰我們成績是5勝9敗。」柯爾表示，必須找到方式將比賽給連結起來，「這是我的工作，今年我並沒把這工作做好。」

60歲的柯爾承認，球隊回防動作不夠快，也稱讚了拓荒者的積極度和快速反擊。

柯瑞今天轟下48分是本季次高，這是他30歲後單場第45度攻下至少40分，超越喬丹成為聯盟第一人，但紀錄夜卻以連敗收場。