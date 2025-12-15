快訊

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知…母親可能已經死了

「不滿就提倒閣」 卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞這紀錄超越喬丹卻輸球 柯爾承認：我沒做好工作

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊教頭柯爾。 法新社
勇士隊教頭柯爾。 法新社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）回歸的兩戰都上演飆分秀，前一場碰灰狼隊砍下39分，今天遇拓荒者隊更轟進12記三分球在內的48分，超越「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄，無奈球隊遭拓荒者隊以136：131逆轉，讓教頭柯爾（Steve Kerr）承認自己沒能做好教練工作。

勇士前一場以120：127敗給灰狼，今天浪費第四節尾聲的領先優勢，13勝14敗的勝率又掉出5成，本季客場戰績6勝10敗。

連兩場都在最後關頭失利，勇士教頭柯爾認為球隊細節做得不夠好，尤其是防守端，他也承認比賽尾聲必須做得更好。

「這是一場好比賽，這也是場起伏的比賽，我們總是沒能拿下比賽，我認為在拉鋸戰我們成績是5勝9敗。」柯爾表示，必須找到方式將比賽給連結起來，「這是我的工作，今年我並沒把這工作做好。」

60歲的柯爾承認，球隊回防動作不夠快，也稱讚了拓荒者的積極度和快速反擊。

柯瑞今天轟下48分是本季次高，這是他30歲後單場第45度攻下至少40分，超越喬丹成為聯盟第一人，但紀錄夜卻以連敗收場。

延伸閱讀

NBA／史上第一人好悲情！ 柯瑞連兩戰紀錄超越「籃球之神」 勇士皆輸

NBA／與「袋棍球巨星」搭檔先發秀勇士新氣象 柯瑞想起一個人

NBA／柯瑞復出飆39分寫歷史第一紀錄 超越「籃球之神」喬丹

NBA／從袋棍球巨星到勇士要角 柯瑞：史班瑟等這個機會很久了

相關新聞

NBA／柯瑞12記三分球、轟48分做白工 勇士本季對拓荒者3戰全敗

柯瑞（Stephen Curry）今天面對拓荒者全場狂轟12記三分球，飆進本季次高48分，這是他生涯第28場比賽至少命中10顆三分球，高居NBA史上第一；然而這樣的火燙表現卻因最後關頭他錯失一次上籃機

NBA／詹姆斯關鍵時刻罰球定江山 湖人驚險擋下太陽逆轉秀

第四節一度領先20分的湖人，沒想到最後關頭竟遭到太陽的強力逆襲反被超前1分，但終場前3.9秒詹姆斯（LeBron James）外線出手布克（Devin Booker）被判定犯規，因此獲得3罰機會，詹姆

NBA／湖人戰績下滑的秘密找到了！ 「聰明哥」幫大家解惑

儘管湖人隊在新賽季開局表現不俗，交出18勝7敗的戰績，但他們卻在近6戰輸掉3場，呈現下滑跡象，從原先西區第2的位置跌至第4。湖人防守悍將「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）則在稍早點出球隊存在

NBA／老鷹小將連4場大三元神紀錄 史上僅次魔術強森、大O

陣中主力持續缺陣的老鷹，今日對上費城76人卻與對手打的有來有回，靠著老鷹23歲小將強森（Jalen Johnson）攻下12分10籃板12助攻串聯全隊，並寫下連續4場比賽締造大三元的紀錄，最終老鷹以1

NBA／兩大長人對決「斑馬」略勝一籌 霍姆葛倫：他改變了比賽

昨天的NBA盃4強賽打得精彩絕倫，雙方一路廝殺至第四節才分出高下，馬刺最終驚險111：109擊退雷霆。除了比賽本身外，聯盟兩大長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）和溫班亞瑪（Victor Wem

NBA／柯瑞這紀錄超越喬丹卻輸球 柯爾承認：我沒做好工作

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）回歸的兩戰都上演飆分秀，前一場碰灰狼隊砍下39分，今天遇拓荒者隊更轟進1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。