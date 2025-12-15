NBA／美媒公布老鷹非賣品 不是「哨主」楊恩而是23歲小將

快訊

老鷹23歲小將強森。 路透社
在主控「哨主」楊恩（Trae Young）因傷持續缺陣期間，老鷹卻能維持5成以上的勝率，陣中23歲小將強森（Jalen Johnson）自然功不可沒，他以場均23.2分扛起球隊進攻重任。美媒還於近期透露，老鷹已將他視為球隊的「非賣品」。

儘管楊恩因右膝內側副韌帶扭傷而長期缺陣，但強森仍然帶領老鷹隊取得了15勝12敗的成績，在聯盟內持續不斷的交易傳聞和猜測聲中，老鷹隊已經明確表示將全力支持他們冉冉升起的球隊新星。

此外，資深記者史坦（Marc Stein）還表示：「需要指出的是，目前看來，老鷹隊仍然認為強森是球隊的非賣品。」這代表過去長期被視為是非賣品的楊恩，由於自家年輕小將的成長，使他過去「不可動搖」的地位遭到撼動。

上賽季強森因肩部手術僅出戰33場比賽，場均為18.9分、10籃板、5助攻。傷癒復出的他在2025-26賽季強勢回歸，他本賽季場均數據躍升至23.2分、10.5籃板和8.0助攻，皆創生涯新高，這位全能前鋒不僅是全明星候選人之一，同時也是進步最多球員獎的熱門人選。

目前排在東區第9的老鷹，倘若陣容齊全，他們本季季後賽將大有可為。目前因傷高掛免戰牌的主力球員除了楊恩以外，還有新加盟的禁區長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。

楊恩。 美聯社
