NBA／兩大長人對決「斑馬」略勝一籌 霍姆葛倫：他改變了比賽

聯合新聞網／ 綜合報導
聯盟兩大長人霍姆葛倫（右）和溫班亞瑪（左）。 美聯社
昨天的NBA盃4強賽打得精彩絕倫，雙方一路廝殺至第四節才分出高下，馬刺最終驚險111：109擊退雷霆。除了比賽本身外，聯盟兩大長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）和溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的對決戲碼同樣也是外界矚目的焦點。雖然雷霆最終輸球，但當家中鋒霍姆葛倫仍不忘展現運動家風度，給予對手溫班亞瑪稱讚。

由於先前小腿拉傷缺席12場比賽，直到昨天才復出，傷癒復出的溫班亞瑪本場比賽從板凳出發，但他在有限上場時間仍繳出高效表現，僅出戰21分鐘就砍下22分、9籃板；反觀先發出戰30分鐘的霍姆葛倫，則得到17分、7籃板，投籃命中率僅37.5%。在與霍姆葛倫的對決中，可以說溫班亞瑪完全壓制了霍姆葛倫。

此外，霍姆葛倫還在比賽最後關鍵時刻錯失了關鍵罰球，只見溫班亞瑪興奮慶祝，並做出了激動的反應。除了在球場上繳出的數據外，雙方在比賽中的一舉一動也成為媒體的焦點。

「每當一位非常獨特的球員加入比賽，比賽的走向肯定會發生變化，」霍姆葛倫在賽後受訪時談到溫班亞瑪說：「他能做到其他陣容無法複製的事情。」

「所以，這無疑改變了比賽，改變了他們的比賽方式，也改變了我們必須如何與他們比賽。」霍姆葛倫補充。

儘管失利，但霍姆葛倫所代表的雷霆隊仍是全聯盟戰績最出色的球隊，以目前24勝2敗的戰績來看，衛冕軍雷霆仍是本賽季的奪冠熱門人選。而霍姆葛倫與溫班亞瑪接下來在本賽季例行賽還會交手4次，屆時兩人將再度成為外界討論的焦點話題。

