NBA／史上第一人好悲情！ 柯瑞連兩戰紀錄超越「籃球之神」 勇士皆輸

現年37歲的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）繼前一戰猛砍將近40分寫歷史，今日對拓荒者他再度上演飆分秀，他全場狂飆12記外線、狂轟48分，一舉超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），成為30歲以後得分超過40分場次最多的球員。只可惜柯瑞今天又再度扮演悲情英雄，勇士131：136敗給拓荒者。

勇士今碰頭拓荒者，前三節打完雖取得3分領先，末節更一度靠著柯瑞的外線支援，取得10分領先優勢。然而，他們卻在關鍵時刻再度翻盤，拓荒者在最後打出一波12：0攻勢，將戰局瞬間反撲，終場勇士以5分之差苦吞2連敗。柯瑞今天全場出手26次命中16球，其中三分球19投12中，差1顆就可追平生涯單場最多的13顆紀錄，全場轟進48分，外帶3籃板2助攻3抄截。

「籃球之神」喬丹。 美聯社

前一戰柯瑞對灰狼全場投進6顆三分球、攻下39分。賽後根據統計，這是柯瑞年滿30歲後，第94場單場得分超過35分的比賽，正式超越「籃球之神」喬丹的93場紀錄，成為聯盟史上第1人。不過勇士最終仍以120：127輸球。

而此役柯瑞砍下比前一戰更多的48分，這是他在30歲後，累積45場得分超過40分，同樣也超越喬丹過去所保持的44場紀錄，躍居史上第1。

雖然柯瑞在這兩戰都超越「籃球之神」寫下歷史，但可惜球隊最終都未能贏球，也讓柯瑞的飆分秀淪為空砍。勇士隊目前排名維持在西區第8，戰績13勝14敗，勝率跌破5成。

