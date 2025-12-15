NBA／柯瑞12記三分球、轟48分做白工 勇士本季對拓荒者3戰全敗
柯瑞（Stephen Curry）今天面對拓荒者全場狂轟12記三分球，飆進本季次高48分，這是他生涯第28場比賽至少命中10顆三分球，高居NBA史上第一；然而這樣的火燙表現卻因最後關頭他錯失一次上籃機會，加上與格林（Draymond Green）的配合出現要命失誤，最後都流於做白工。第四節一度領先10分的勇士再度晚節不保，以131比136吞下2連敗。
拓荒者終止近期的3連敗，葛蘭特（Jerami Grant）與夏普（Shaedon Sharpe）雙雙攻下35分，合計40投24中，命中率高達6成，聯手砍進12記三分球，讓勇士防線付出慘重代價；阿夫迪賈（Deni Avdija）13罰12中，也貢獻26分8助攻7籃板。拓荒者本季與勇士交手3次，取得3戰全勝的絕對優勢。
「我們在最後階段總是無法拿下比賽。」總教練柯爾（Steve Kerr）無奈地說。
在柯瑞的強勢發揮之下，客場作戰的勇士雖然全場飽受威脅，但前三節打完仍取得99比96領先，第四節更一度靠著柯瑞的外線，取得10分領先優勢；但葛蘭特率隊打出12比0的猛烈攻勢，在最後關頭取得1分超前。
柯瑞成功突破禁區卻上籃「放槍」，錯失要回領先的機會，阿夫迪賈終場前19.9秒兩罰全進，將比分拉開至132比129。隨後柯瑞持球準備與格林搭配伺機投三分，卻遭到卡瑪拉（Toumani Camara）致命抄截直接斷送機會。葛蘭特與夏普穩住4次罰球，成功收下勝利。
巴特勒（Jimmy Butler）此戰11投3中但靠著11罰10中得到 16 分，格林14分8籃板7助攻3抄截，出現多達8次失誤，勇士啟用本季第15套先發陣容，先發5人得分均達到兩位數，但沒有一人超過20分，難以有效分攤柯瑞得分重任。
這是柯瑞左大腿股四頭肌挫傷缺席5場後復出的第2戰，前一場他在主場敗給灰狼的比賽中也攻下39分，兩戰下來一共轟進87分，然而勇士卻無法獲勝，勝率跌破5成大關。
拓荒者本季團隊命中率僅32.8%，在30隊中敬陪末座，但這場比賽他們39投20中，雖然勇士轟進24記三分球，雙方沒有相差太大，也是拓荒者能夠緊咬比分的關鍵。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言