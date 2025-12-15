NBA／湖人戰績下滑的秘密找到了！ 「聰明哥」幫大家解惑

儘管湖人隊在新賽季開局表現不俗，交出18勝7敗的戰績，但他們卻在近6戰輸掉3場，呈現下滑跡象，從原先西區第2的位置跌至第4。湖人防守悍將「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）則在稍早點出球隊存在已久的問題正是「防守」。

昨日球隊訓練結束後，史馬特談到了對手在最近的比賽中是如何找到戰勝湖人隊的訣竅，「我們必須做好防守。對手的球探報告顯示我們防守不力。如果我們想在這個聯盟裡取得輝煌成就，實現我們的目標，就必須做好防守，尤其是在西部，」史馬特說：「這些傢伙可不是好惹的，他們肯定會全力以赴，特別是當你的球衣上印著『湖人』的時候，他們肯定會傾盡全力。」

在上週NBA盃8強賽湖人輸給馬刺隊的比賽當中，他們讓馬刺隊得到132分之多，創下本賽季單場失分新高，這場失利促使教練團在該週進行了錄影分析，重點關注了球隊防守端的不足。

湖人在防守端的問題還可以體現在身體對抗方面。其他球隊在與湖人隊的對抗中表現得更加強硬，史馬特認為他的到來可以補足這部份，「這很大程度上是我的職責。我努力給隊員們定下基調，鼓勵他們，增強他們的信心。我們正在和世界上一些最優秀的球員交手。」史馬特表示。

休賽季從巫師來到湖人隊的史馬特，被視為是湖人隊在防守端的中流砥柱，根據StatMuse的數據統計指出，史馬特是球隊主要輪換陣容中排名前6的球員之一，其防守效率值為116.8。史馬特的加盟無疑為紫金軍團帶來了強硬的球風和積極的防守態度。目前他已出賽15場比賽，其中9場先發，場均貢獻10.4分、2.3籃板、2.8助攻和1.7抄截，投籃命中率為42.9%。

最後，史馬特還不忘向球隊信心喊話，「對於那些不習慣這種氛圍的球員來說，我的工作就是確保他們建立信心，讓他們知道我們會互相支持，」史馬特繼續說：「無論發生什麼，我們都會互相扶持。」

