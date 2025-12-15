NBA／詹姆斯關鍵時刻罰球定江山 湖人驚險擋下太陽逆轉秀

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯最後關頭3罰2中，幫助湖人驚險留下勝利。 美聯社
第四節一度領先20分的湖人，沒想到最後關頭竟遭到太陽的強力逆襲反被超前1分，但終場前3.9秒詹姆斯（LeBron James）外線出手布克（Devin Booker）被判定犯規，因此獲得3罰機會，詹姆斯雖然失手第1球，但剩下2罰全進，幫助湖人在客場以116比114驚險奪勝，報了前一次交手落敗之仇。

致勝功臣詹姆斯奮戰36分鐘，拿下26分4助攻3籃板2抄截2阻攻，美中不足是出現多達8次失誤；唐西奇（Luka Doncic）今天手感不佳，25投僅7中，三分球14投更只命中2球，但靠著14罰13中還是得到全場最高29分。

湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）面對老東家太陽，繳出20分、13籃板的雙十表現；史馬特頂替里夫斯先發，獲得8分6助攻4籃板2阻攻。湖人此役抓下本季新高的24個進攻籃板，彌補外線命中率不到2成的劣勢。

湖人第三節迫使太陽僅拿到15分，後續到第四節期間長達8分鐘打出24比0的猛烈攻勢，一口氣拉開雙方比分差距，在比賽剩下7分48秒時握有99比79領先，但太陽隨後展開猛烈反撲。

終場前12.2秒，布魯克斯（Dillon Brooks）在詹姆斯防守下投進三分球，助太陽以114比113反超。該球出手後詹姆斯與布魯克斯有身體接觸，隨後布魯克斯回防途中又與詹姆斯發生碰撞，被吹第2次技術犯規並遭驅逐，湖人獲得一次罰球機會，但詹姆斯未能命中。

接下來一波進攻，詹姆斯在三分線外出手時遭到布克犯規，終場前3.9秒站上罰球線。40歲的詹姆斯雖然第1罰落空，但隨後兩罰全進，幫助湖人取得115比114領先。最後一擊太陽由艾倫（Grayson Allen）倉促出手，遭到詹姆斯封阻，球未能命中，湖人驚險收下勝利。

布克在因腹股溝傷勢缺席3場後復出，攻下全隊最高的27分，罰球16投13中。威廉斯（Mark Williams）20分6籃板，原本有機會成為逆轉英雄的布魯克斯則是進帳18分。

太陽在最近9場比賽中苦吞6敗，暫居西區第7，但與第6名灰狼之間的勝差拉開到3場，整體狀況仍待調整。

