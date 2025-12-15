NBA／熱火名將幫背書！ 韋德肯定SGA「買犯」功力

雷霆球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在這幾年間，從原本默默無名的球員，一路躍升至聯盟頂尖球星之列，除了他的場均得分飆升至聯盟頂尖外，他的罰球次數也是在聯盟中榜上有名，這也引發大多數球迷的批評。但有一人卻持不同看法，他認為「買犯」是一項技藝，並非壞事，他就是前熱火名宿「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）。

韋德在接受《ClutchPoints》採訪時回應道：「難道目的不就是要有一個能造犯規、能站上罰球線、能拖慢比賽節奏、在第4節值得信賴的球員嗎？最優秀的球員，高智商的球員總能找到辦法掌控比賽，對吧？」

雷霆球星「SGA」亞歷山大。 路透社

過去在NBA征戰了16個賽季的韋德，其中15年效力於邁阿密熱火隊。他被譽為聯盟史上最優秀的得分後衛之一，也是最擅長製造身體接觸的球員之一。韋德生涯場均22.3分、5.2籃板、4.9助攻，並拿過3座總冠軍、1次FMVP、13次全明星、1次得分王等殊榮。

接著，韋德進一步解釋：「我其實覺得他能掌握這項技能是一件很棒的事，這項技能只有少數人像哈登（James Harden）所擁有。他找到了操控比賽、利用規則為自己謀利的方法。如果他是在規則範圍內比賽並利用規則為自己謀利，那這並非壞事。」

Shai Gilgeous-Alexander kicks his legs during the jumper, and Dylan Harper is called for the foul (with many replays)



Also on Youtube:https://t.co/EQ8TeaVRd9 pic.twitter.com/WggEVa1i7N — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 2025年12月14日

本賽季，亞歷山大場均可以攻下32.4分、4.6籃板、6.4助攻和1.4抄截，場均上場時間比上賽季少了2分鐘，但整體效率比上賽季更高，投籃命中率為56%，三分球命中率為43.7%，罰球命中率為88.4%。

在本賽季開季前兩戰，雷霆都與對手鏖戰至2度延長才分出勝負，亞歷山大更是用罰球寫下新紀錄，他在這兩戰合計罰球「40次」，並罰進33球，成為史上開季前兩戰罰球出手次數最多的球員。

韋德談到亞歷山大時還補充，「我覺得看著他今年回歸，在去年​​贏得總冠軍、包攬所有獎項之後，看到他在一些去年可能不太擅長的方面做得更好，這展現了他對籃球技藝的執著。你知道，你必須對他充滿敬意，這展現了他對籃球技藝的執著。」

Shai Gilgeous-Alexander and Steve Nash link up after the Thunder-Spurs NBA Cup semifinal.



The Canadian connection 🇨🇦



(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/Ore5bqCQUz — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2025年12月14日

Players who lead the NBA this season in free throw attempts per game:



🏀 Luka Doncic — 12.1 FTA

🏀 Shai Gilgeous-Alexander — 10.2 FTA

🏀 Deni Avdija — 9.6 FTA

🏀 Austin Reaves — 9.6 FTA



(via @NBAonPrime) pic.twitter.com/Tb33VritrE — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2025年12月11日