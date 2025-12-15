NBA／熱火名將幫背書！ 韋德肯定SGA「買犯」功力
雷霆球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在這幾年間，從原本默默無名的球員，一路躍升至聯盟頂尖球星之列，除了他的場均得分飆升至聯盟頂尖外，他的罰球次數也是在聯盟中榜上有名，這也引發大多數球迷的批評。但有一人卻持不同看法，他認為「買犯」是一項技藝，並非壞事，他就是前熱火名宿「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）。
韋德在接受《ClutchPoints》採訪時回應道：「難道目的不就是要有一個能造犯規、能站上罰球線、能拖慢比賽節奏、在第4節值得信賴的球員嗎？最優秀的球員，高智商的球員總能找到辦法掌控比賽，對吧？」
過去在NBA征戰了16個賽季的韋德，其中15年效力於邁阿密熱火隊。他被譽為聯盟史上最優秀的得分後衛之一，也是最擅長製造身體接觸的球員之一。韋德生涯場均22.3分、5.2籃板、4.9助攻，並拿過3座總冠軍、1次FMVP、13次全明星、1次得分王等殊榮。
接著，韋德進一步解釋：「我其實覺得他能掌握這項技能是一件很棒的事，這項技能只有少數人像哈登（James Harden）所擁有。他找到了操控比賽、利用規則為自己謀利的方法。如果他是在規則範圍內比賽並利用規則為自己謀利，那這並非壞事。」
本賽季，亞歷山大場均可以攻下32.4分、4.6籃板、6.4助攻和1.4抄截，場均上場時間比上賽季少了2分鐘，但整體效率比上賽季更高，投籃命中率為56%，三分球命中率為43.7%，罰球命中率為88.4%。
在本賽季開季前兩戰，雷霆都與對手鏖戰至2度延長才分出勝負，亞歷山大更是用罰球寫下新紀錄，他在這兩戰合計罰球「40次」，並罰進33球，成為史上開季前兩戰罰球出手次數最多的球員。
韋德談到亞歷山大時還補充，「我覺得看著他今年回歸，在去年贏得總冠軍、包攬所有獎項之後，看到他在一些去年可能不太擅長的方面做得更好，這展現了他對籃球技藝的執著。你知道，你必須對他充滿敬意，這展現了他對籃球技藝的執著。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言