快訊

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

川普緊急關稅漏洞大！台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

檢察官論告涉圖利、收賄 柯文哲庭畢吐了「這幾句話」離去

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／熱火名將幫背書！ 韋德肯定SGA「買犯」功力

聯合新聞網／ 綜合報導
前熱火名宿「閃電俠」韋德。 路透社
前熱火名宿「閃電俠」韋德。 路透社

雷霆球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在這幾年間，從原本默默無名的球員，一路躍升至聯盟頂尖球星之列，除了他的場均得分飆升至聯盟頂尖外，他的罰球次數也是在聯盟中榜上有名，這也引發大多數球迷的批評。但有一人卻持不同看法，他認為「買犯」是一項技藝，並非壞事，他就是前熱火名宿「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）。

韋德在接受《ClutchPoints》採訪時回應道：「難道目的不就是要有一個能造犯規、能站上罰球線、能拖慢比賽節奏、在第4節值得信賴的球員嗎？最優秀的球員，高智商的球員總能找到辦法掌控比賽，對吧？」

雷霆球星「SGA」亞歷山大。 路透社
雷霆球星「SGA」亞歷山大。 路透社

過去在NBA征戰了16個賽季的韋德，其中15年效力於邁阿密熱火隊。他被譽為聯盟史上最優秀的得分後衛之一，也是最擅長製造身體接觸的球員之一。韋德生涯場均22.3分、5.2籃板、4.9助攻，並拿過3座總冠軍、1次FMVP、13次全明星、1次得分王等殊榮。

接著，韋德進一步解釋：「我其實覺得他能掌握這項技能是一件很棒的事，這項技能只有少數人像哈登（James Harden）所擁有。他找到了操控比賽、利用規則為自己謀利的方法。如果他是在規則範圍內比賽並利用規則為自己謀利，那這並非壞事。」

本賽季，亞歷山大場均可以攻下32.4分、4.6籃板、6.4助攻和1.4抄截，場均上場時間比上賽季少了2分鐘，但整體效率比上賽季更高，投籃命中率為56%，三分球命中率為43.7%，罰球命中率為88.4%。

在本賽季開季前兩戰，雷霆都與對手鏖戰至2度延長才分出勝負，亞歷山大更是用罰球寫下新紀錄，他在這兩戰合計罰球「40次」，並罰進33球，成為史上開季前兩戰罰球出手次數最多的球員。

韋德談到亞歷山大時還補充，「我覺得看著他今年回歸，在去年​​贏得總冠軍、包攬所有獎項之後，看到他在一些去年可能不太擅長的方面做得更好，這展現了他對籃球技藝的執著。你知道，你必須對他充滿敬意，這展現了他對籃球技藝的執著。」

Shai Gilgeous-Alexander Dwyane Wade James Harden

相關新聞

NBA／柯瑞12記三分球、轟48分做白工 勇士本季對拓荒者3戰全敗

柯瑞（Stephen Curry）今天面對拓荒者全場狂轟12記三分球，飆進本季次高48分，這是他生涯第28場比賽至少命中10顆三分球，高居NBA史上第一；然而這樣的火燙表現卻因最後關頭他錯失一次上籃機

NBA／詹姆斯關鍵時刻罰球定江山 湖人驚險擋下太陽逆轉秀

第四節一度領先20分的湖人，沒想到最後關頭竟遭到太陽的強力逆襲反被超前1分，但終場前3.9秒詹姆斯（LeBron James）外線出手布克（Devin Booker）被判定犯規，因此獲得3罰機會，詹姆

NBA／熱火名將幫背書！ 韋德肯定SGA「買犯」功力

雷霆球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在這幾年間，從原本默默無名的球員，一路躍升至聯盟頂尖球星之列，除了他的場均得分飆升至聯盟頂尖外，他的罰球次數也是在聯盟中榜上

NBA／原領先1分卻被裁判搞砸輸球 布克澄清對詹皇「沒打手」

太陽今日再度交手湖人，在比賽最後剩不到10秒時他們仍手握1分領先，然而裁判的吹判卻改變了比賽走勢，湖人球星詹姆斯（LeBron James）在槍響前外線出手，防守他的布克（Devin Booker）被

NBA／湖人戰績下滑的秘密找到了！ 「聰明哥」幫大家解惑

儘管湖人隊在新賽季開局表現不俗，交出18勝7敗的戰績，但他們卻在近6戰輸掉3場，呈現下滑跡象，從原先西區第2的位置跌至第4。湖人防守悍將「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）則在稍早點出球隊存在

NBA／老鷹小將連4場大三元神紀錄 史上僅次魔術強森、大O

陣中主力持續缺陣的老鷹，今日對上費城76人卻與對手打的有來有回，靠著老鷹23歲小將強森（Jalen Johnson）攻下12分10籃板12助攻串聯全隊，並寫下連續4場比賽締造大三元的紀錄，最終老鷹以1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。