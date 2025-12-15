NBA／近9戰只打2場！波神又染病倒下 老鷹宣布缺陣至少2週

快訊

據《ESPN》報導，老鷹隊禁區大將「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因受疾病影響，將進一步進行醫療評估，預計至少缺席未來2週的賽事。

老鷹球團表示，球隊將以本賽季的長期發展為優先考量。事實上，波爾辛吉斯最近9場比賽僅出賽2場，儘管確定還會再休戰一段時間，但球團並不希望因為趕進度，而影響他的整體健康狀況。

上賽季波爾辛吉斯效力於塞爾蒂克隊期間，因病缺席了相當長的時間。球隊和波爾辛吉斯本人都做了多項檢查以確定病因，直到休賽期他才被確診為「姿勢性心動過速綜合症」（POTS），這是一種自律神經系統疾病，患者在站立時容易出現心跳加快、頭暈等症狀。但此次球團並沒有明確指出波爾辛吉斯是因為POTS而缺陣，僅表明是受疾病影響。

上賽季，波爾辛吉斯因為POTS使得整體狀態大幅下滑，在代表塞爾蒂克出戰的11場季後賽中，他場均僅能得到7.7分、4.6籃板，上場時間約為21分鐘。

本賽季轉隊至老鷹的波爾辛吉斯，代表球隊出賽13場，場均貢獻19.2分、5.6籃板和1.6阻攻。作為陣中重要的禁區支柱，老鷹目前戰績15勝12敗，排在東區第9，仍有機會衝擊季後賽，因此眼下最重要的事就是確保他的健康。

老鷹球團還表示，為確保波爾辛吉斯繼續朝著完全康復的方向發展，這位中鋒將繼續進行有限的籃球訓練。未來2週，他將接受評估。

