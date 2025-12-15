NBA／首度回應保羅離隊事件 雷納德驚訝：跟我一點關係都沒有
先前快艇無預警「切割」現年40歲的資深控衛保羅（Chris Paul），無疑為全體籃壇投下一枚震撼彈，不少球迷也批評快艇此舉簡直是不給這位傳奇情面。近期，快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）則透過記者會首度發表他對於此事的看法，和其他人一樣，雷納德對快艇隊決定與保羅分道揚鑣一事感到震驚。
在今日的媒體記者會上，雷納德透過快艇記者李恩（Joey Linn）表示，「我很驚訝。我跟他交流過，他一直都是個很樂於助人的隊友。我只能談談我們之間的對話。而這些對話總是積極向上，以團隊利益為重。」
雷納德作為快艇陣中最大咖的球星之一，當被記者問到保羅離隊的原因時，他則對此解釋：「這件事跟我一點關係都沒有。我甚至不知道發生了什麼。」
據先前報導指出，保羅與管理層存在理念分歧，使快艇最終做出這殘忍決定，而快艇將保羅送回家一事遭到廣大球迷抨擊，原因在於，保羅在先前宣布2025-26賽季將是他生涯的最後一個賽季，並在今年休賽期通過一份為期一年的合約重新加入了球隊，讓不少球迷期待保羅能在此退役，享受最後的榮光。
保羅被公認為快艇史上最偉大的球員之一，他和喬丹（DeAndre Jordan）、葛瑞芬（Blake Griffin）共同締造快艇「空拋之城」時代，打響名號，並在2010年代初期至中期間維持爭冠競爭力。
