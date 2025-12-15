NBA／騎士敗黃蜂還寫難堪紀錄 10年來首支延長賽得分掛零隊伍
東區第8的騎士隊今日碰頭戰績不佳的黃蜂，一路鏖戰至延長賽才分出勝負，他們最終在延長賽中以119：111惜敗給黃蜂，在這場令人失望的比賽中，騎士隊只能怪自己。在最後5分鐘的加時賽中，他們一分未得，單節得分掛零，成為聯盟10年來首支達成此難堪紀錄的球隊。
騎士方面，葛蘭德（Darius Garland）砍全隊最高的26分，外帶9助攻，騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）全場拿下17分7助攻，他本有機會在正規時間內為騎士隊贏得比賽。但他在第四節槍響前最後一次進攻中，錯失了三分球，導致比賽被迫進入延長。
黃蜂方面，雖然當家球星「球弟」小鮑爾（LaMelo Ball）本場比賽缺陣，但好在新秀克努佩爾（Kon Knueppel）攻下全場最高29分、米勒（Brandon Miller）也有25分13籃板的精彩演出、布里吉斯（Miles Bridges）20分10籃板6助攻的挹注，黃蜂最終以8分之差在延長賽中擊敗騎士，中止近期2連敗。
據統計，騎士隊是NBA史上第8支在延長賽得分掛零的球隊，上一支球隊是2015年的芝加哥公牛隊，他們在加時賽中10投0中，最後慘敗。
