NBA／4強賽輸馬刺仍不氣餒 SGA：失敗是成長的契機

衛冕軍雷霆隊今於NBA盃4強碰頭馬刺，卻慘遭滑鐵盧，最終以109：111落敗，還中斷隊史最長的16連勝。但他們卻沒有因此陷入垂頭喪氣的低迷氣氛中，相反卻以樂觀態度看待剩餘賽季。「就我個人而言，我覺得這很令人興奮，」雷霆隊的超級球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）賽後樂觀說道：「當你感覺不如意時，反而更容易吸取教訓。雖然會更難受一些。」

「接下來的5場比賽裡，我們還會和他們交手2次。所以，這將是一次不錯的挑戰。有點像在學校裡面，考試不及格，幾天後可以參加補考。感覺大概就是這樣。失敗是成長的契機，也是真正進步的途徑。」他補充。

🏆 SATURDAY'S FINAL SCORES 🏆



Wemby makes his return to the hardwood as the @spurs punch their ticket to the @emirates NBA Cup Championship!



Devin Vassell: 23 PTS, 4 3PM

De'Aaron Fox: 22 PTS, 3 3PM

Stephon Castle: 22 PTS, 6 REB

Shai Gilgeous-Alexander: 29 PTS https://t.co/nocs5t2RnK pic.twitter.com/haVoEmGuBg — NBA (@NBA) 2025年12月14日

上賽季勇奪冠軍金盃的雷霆，本賽季打出更為強勢的表現。在今日與馬刺賽前，他們以24勝1敗的戰績，追平2015-16年賽季由金州勇士隊所保持的聯盟歷史最佳開局紀錄，平均淨勝分高達17.4分。

「我們現在的戰績是24勝2負嗎？」雷霆二當家「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams）則稱：「我的意思是，我們可以回家就沾沾自喜，也可以把它看作是提升自己的契機，明白我們和一支季後賽球隊交過手，他們擊敗了我們，讓我們的敗場數上升至2場。所以，我們會從競技的角度來看待這件事。」

OKC using Shai Gilgeous-Alexander and Jalen Williams together late. Shai screens and gets the switch. Catches in the middle of the floor. Spurs showing bodies early, Castle commits on the left hand drive. SGA sees it and gets it to Williams for 3. pic.twitter.com/NF6kXfGaLO — Steve Jones (@stevejones20) 2025年12月14日

本場比賽，亞歷山大雖砍下全場最高的29分，外帶4籃板、5助攻，但也出現了賽季新高的5次失誤；威廉斯和中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）則各自攻下17分。

最後，亞歷山大還強調：「我們不能覺得自己高人一等。我們和聯盟裡的其他球隊一樣，如果比賽當晚你沒能做好贏球的必要工作，那麼你可能就贏不了，無論你的天賦有多高，戰績如何。今晚我們就是這種情況。」

Asked Shai Gilgeous-Alexander how important it is to embrace the lessons that come from losses:



“We can’t be spoiled. We can’t think we’re above anything. Us along with every team in the league, if you show up on a night and don’t do the necessary things to win, you probably… pic.twitter.com/EKn2A4ZAI8 — Justin Martinez (@Justintohoops) 2025年12月14日