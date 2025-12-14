NBA／4強賽輸馬刺仍不氣餒 SGA：失敗是成長的契機

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆隊超級球星「SGA」亞歷山大。 美聯社
衛冕軍雷霆隊今於NBA盃4強碰頭馬刺，卻慘遭滑鐵盧，最終以109：111落敗，還中斷隊史最長的16連勝。但他們卻沒有因此陷入垂頭喪氣的低迷氣氛中，相反卻以樂觀態度看待剩餘賽季。「就我個人而言，我覺得這很令人興奮，」雷霆隊的超級球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）賽後樂觀說道：「當你感覺不如意時，反而更容易吸取教訓。雖然會更難受一些。」

「接下來的5場比賽裡，我們還會和他們交手2次。所以，這將是一次不錯的挑戰。有點像在學校裡面，考試不及格，幾天後可以參加補考。感覺大概就是這樣。失敗是成長的契機，也是真正進步的途徑。」他補充。

上賽季勇奪冠軍金盃的雷霆，本賽季打出更為強勢的表現。在今日與馬刺賽前，他們以24勝1敗的戰績，追平2015-16年賽季由金州勇士隊所保持的聯盟歷史最佳開局紀錄，平均淨勝分高達17.4分。

「我們現在的戰績是24勝2負嗎？」雷霆二當家「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams）則稱：「我的意思是，我們可以回家就沾沾自喜，也可以把它看作是提升自己的契機，明白我們和一支季後賽球隊交過手，他們擊敗了我們，讓我們的敗場數上升至2場。所以，我們會從競技的角度來看待這件事。」

本場比賽，亞歷山大雖砍下全場最高的29分，外帶4籃板、5助攻，但也出現了賽季新高的5次失誤；威廉斯和中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）則各自攻下17分。

最後，亞歷山大還強調：「我們不能覺得自己高人一等。我們和聯盟裡的其他球隊一樣，如果比賽當晚你沒能做好贏球的必要工作，那麼你可能就贏不了，無論你的天賦有多高，戰績如何。今晚我們就是這種情況。」

雷霆 馬刺 Shai Gilgeous-Alexander

