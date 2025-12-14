NBA／慘！戰績倒數第2卻無首輪籤可用 美媒抨擊鵜鶘胡亂交易

戰績全聯盟倒數第2的鵜鶘在今年選秀會上以令人匪夷所思的操作，將2026年無保護首輪籤交易給老鷹，只為了往上提升10個順位，讓他們得以選下昆恩（Derik Queen）。對於本季戰績不佳放眼重建的鵜鶘來說，明年選秀大年將面臨無籤可用的窘境，這無疑是讓自己陷入絕境。

回顧當時操作，鵜鶘今夏為選進昆恩，將一個2026年無保護首輪籤交易給老鷹，同時也把從溜馬取得的另一枚2026首輪籤交易回去換取2025年首輪第23順位，這導致鵜鶘在2026年這個號稱選秀大年的年份完全沒有首輪籤可運用。

鵜鶘新秀昆恩。 路透社

這筆交易事後也飽受外界抨擊，據專家霍林格（John Hollinger）表示，「我聽說的關於這筆交易的一件事是，紐奧良鵜鶘隊甚至不明白他們交易的是什麼。」

霍林格接著補充：「鵜鶘隊對此毫不知情，但亞特蘭大老鷹卻知道，因為他們的管理層中有葛拉罕（Bryson Graham），他剛從紐奧良轉至老鷹效力。」

John Hollinger: “One of the things I've been told about this trade is that New Orleans didn't even understand what it was trading. And that Atlanta had in its front office, because Atlanta had Bryson Graham in their front office who had just come from New Orleans.”



Via:… pic.twitter.com/0hfdrfriFf — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 2025年12月13日

之所以說鵜鶘此舉「虧大了」，原因在於2026年選秀會的新秀梯隊天賦爆表，甚至更勝2025屆。包含堪薩斯大學搖擺人彼特森（Darryn Peterson）、楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）以及杜克大學前鋒、出身名門之後的小布瑟（Cameron Boozer）。

此外，田納西前鋒阿門特（Nate Ament）、北卡長人威爾森（Caleb Wilson）、路易斯威爾大學後衛布朗（Mikel Brown Jr.）都是相當亮眼的潛力股人選。

Our first 2026 Community NBA Mock Draft!



Only the first round this time. Thanks to everybody that was a part of this! Go follow them and let us know what you think! 😎



*I did not make all of these selections. The @ below each players name is who made the choice at that spot!* pic.twitter.com/QikKID6PI1 — Lucas Skinner (@redcooteay) 2025年11月17日