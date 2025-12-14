NBA／慘！戰績倒數第2卻無首輪籤可用 美媒抨擊鵜鶘胡亂交易
戰績全聯盟倒數第2的鵜鶘在今年選秀會上以令人匪夷所思的操作，將2026年無保護首輪籤交易給老鷹，只為了往上提升10個順位，讓他們得以選下昆恩（Derik Queen）。對於本季戰績不佳放眼重建的鵜鶘來說，明年選秀大年將面臨無籤可用的窘境，這無疑是讓自己陷入絕境。
回顧當時操作，鵜鶘今夏為選進昆恩，將一個2026年無保護首輪籤交易給老鷹，同時也把從溜馬取得的另一枚2026首輪籤交易回去換取2025年首輪第23順位，這導致鵜鶘在2026年這個號稱選秀大年的年份完全沒有首輪籤可運用。
這筆交易事後也飽受外界抨擊，據專家霍林格（John Hollinger）表示，「我聽說的關於這筆交易的一件事是，紐奧良鵜鶘隊甚至不明白他們交易的是什麼。」
霍林格接著補充：「鵜鶘隊對此毫不知情，但亞特蘭大老鷹卻知道，因為他們的管理層中有葛拉罕（Bryson Graham），他剛從紐奧良轉至老鷹效力。」
之所以說鵜鶘此舉「虧大了」，原因在於2026年選秀會的新秀梯隊天賦爆表，甚至更勝2025屆。包含堪薩斯大學搖擺人彼特森（Darryn Peterson）、楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）以及杜克大學前鋒、出身名門之後的小布瑟（Cameron Boozer）。
此外，田納西前鋒阿門特（Nate Ament）、北卡長人威爾森（Caleb Wilson）、路易斯威爾大學後衛布朗（Mikel Brown Jr.）都是相當亮眼的潛力股人選。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言