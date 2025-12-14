快訊

役男注意！國防部預告加嚴兵役體位標準 高血壓、扁平足不再是理由

13分鐘送醫不只救人還救火！ 南市救護車途中變身「臨時消防隊」

坣娜驟逝爆心疼內幕！老公不捨她失明又失語 曝追思會前一天夢到亡妻

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／復出首戰斬斷雷霆16連勝 溫班亞瑪：這就是NBA

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溫班亞瑪。 路透社
溫班亞瑪。 路透社

因左小腿傷勢連續缺席12場的馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天付出就率隊以111：109斬斷雷霆隊連勝，搶下NBA盃冠軍戰門票，替補上陣的他透露自己有上場時間限制，因此更要充分利用上場時間，贏下衛冕軍也格外有意義。

雷霆進入本戰前的戰績24勝1敗，今天不但吞下第2敗，且是在關鍵的NBA盃4強賽，出賽21分鐘繳出22分、9籃板和2阻攻的溫班亞瑪說：「擊敗像這樣的隊伍，看起來只是一場比賽，但這需要集體的努力，並非易事。」

「這只是他們本季第2敗，這代表了什麼。」溫班亞瑪特別提到，今天團隊共有4人得分20分以上，代表每個人都參與其中，也預告馬刺未來的發展方向。

馬刺今天加入「斑馬」得分行列的包括瓦賽爾（Devin Vassell）23分、卡瑟爾（Stephon Castle）和福克斯（De'Aaron Fox）各22分，第四節瓦賽爾、卡瑟爾和溫班亞瑪的接連發揮更是球隊頂住拉鋸戰，搶下NBA盃冠軍戰門票關鍵。

「這就是NBA，你要明白這會挑戰你的極限。現在我正從休息12場回來，所以我狀況很好。」溫班亞瑪說。

NBA盃冠軍戰將於台灣時間17日早上9點半登場，馬刺將和東區代表尼克隊對決，勝隊的每位球員可各別獲得53萬美元的冠軍獎金。

延伸閱讀

NBA／小皇帝也做不到！佛雷格兩度達成神數據 史上第一人

NBA／現場高呼MVP！正負值+21高效輸出 溫班亞瑪摧毀雷霆冠軍夢

NBA／告別快艇後未遠離籃球 保羅現身觀看雷霆馬刺之戰引關注

NBA／雷霆超越73勝勇士? 威廉斯：我們有比戰績更重要的目標

相關新聞

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

尋求17連勝的王者雷霆在拉斯維加斯舉行的NBA盃4強賽對決馬刺，這場比賽也是溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因左小腿拉傷連續缺席12場比賽後的復出之戰，與亞歷山大（Shai Gilgeo

NBA／布朗森40分領軍 尼克退魔術搶進NBA盃冠軍戰

NBA盃4強賽今天登場，率先展開的東區4強賽，尼克隊在布朗森（Jalen Brunson）狂轟40分領軍下，以132：1...

NBA／柯瑞復出飆39分寫歷史第一紀錄 超越「籃球之神」喬丹

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天傷癒復出，在主場迎戰灰狼的比賽中，全場投進6顆三分球、攻下39分，可惜最終勇士仍以120比127落敗，無緣3連勝。 柯瑞上個月在對休士頓火箭的比

NBA／失手關鍵三分大空檔 勇士荷蘭中鋒：遺憾沒能幫柯瑞贏球

即便一哥柯瑞（Stephen Curry）傷癒回歸、繳出全場最高39分的精采表現，還創下超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的歷史紀錄，然而勇士第四節還是無力回天，以120比127主場

NBA／亞歷山大樂見雷霆挑戰73勝紀錄 強調奪冠仍是最高目標

只要紀錄或獎盃在觸手可及的範圍內，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就不會刻意迴避，包括挑戰金州勇士在2015-16賽季所創下的單季73勝歷史紀錄。 「贏球才是最

NBA／騎士傷兵潮再添一人！莫布里左小腿拉傷休兵2至4週

相較於上季強勢開局，本季騎士可說是走得跌跌撞撞，至今僅拿到15勝11敗，仍被擠出東區6強之外，如今球隊又遭逢重大傷病麻煩。 根據報導，騎士禁區悍將莫布里（Evan Mobley）因左小腿拉傷，預

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。