NBA／復出首戰斬斷雷霆16連勝 溫班亞瑪：這就是NBA
因左小腿傷勢連續缺席12場的馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天付出就率隊以111：109斬斷雷霆隊連勝，搶下NBA盃冠軍戰門票，替補上陣的他透露自己有上場時間限制，因此更要充分利用上場時間，贏下衛冕軍也格外有意義。
雷霆進入本戰前的戰績24勝1敗，今天不但吞下第2敗，且是在關鍵的NBA盃4強賽，出賽21分鐘繳出22分、9籃板和2阻攻的溫班亞瑪說：「擊敗像這樣的隊伍，看起來只是一場比賽，但這需要集體的努力，並非易事。」
「這只是他們本季第2敗，這代表了什麼。」溫班亞瑪特別提到，今天團隊共有4人得分20分以上，代表每個人都參與其中，也預告馬刺未來的發展方向。
馬刺今天加入「斑馬」得分行列的包括瓦賽爾（Devin Vassell）23分、卡瑟爾（Stephon Castle）和福克斯（De'Aaron Fox）各22分，第四節瓦賽爾、卡瑟爾和溫班亞瑪的接連發揮更是球隊頂住拉鋸戰，搶下NBA盃冠軍戰門票關鍵。
「這就是NBA，你要明白這會挑戰你的極限。現在我正從休息12場回來，所以我狀況很好。」溫班亞瑪說。
NBA盃冠軍戰將於台灣時間17日早上9點半登場，馬刺將和東區代表尼克隊對決，勝隊的每位球員可各別獲得53萬美元的冠軍獎金。
