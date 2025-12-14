NBA／騎士傷兵潮再添一人！莫布里左小腿拉傷休兵2至4週

相較於上季強勢開局，本季騎士可說是走得跌跌撞撞，至今僅拿到15勝11敗，仍被擠出東區6強之外，如今球隊又遭逢重大傷病麻煩。

根據報導，騎士禁區悍將莫布里（Evan Mobley）因左小腿拉傷，預計將缺陣2至4週。莫布里是在先前險勝巫師的比賽中不慎受傷，球隊後續確認傷勢狀況，同時公布復原時程。

莫布里在本季騎士前26場比賽中出賽25場，幾乎全勤。這名身高6呎11吋的內線主力正迎來生涯代表性賽季，場均可攻下19.1分與4.1助攻，皆創下個人生涯新高，另有9.3籃板、1.6阻攻與1次抄截的全能表現，是騎士攻守兩端的重要支柱。

莫布里的傷退，也讓騎士本季的傷兵問題雪上加霜。主力側翼史特魯斯（Max Strus）因腳部骨折至今尚未出賽，內線中樞艾倫（Jarrett Allen）與射手麥瑞爾（Sam Merrill）目前分別因手指與手部傷勢缺陣，南斯（Larry Nance Jr.）同樣因小腿傷勢持續休兵。

此外，包括葛蘭德（Darius Garland）與杭特（De'Andre Hunter）在內的主要戰將，本季也都曾因傷缺席比賽。