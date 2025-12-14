快訊

役男注意！國防部預告加嚴兵役體位標準 高血壓、扁平足不再是理由

13分鐘送醫不只救人還救火！ 南市救護車途中變身「臨時消防隊」

坣娜驟逝爆心疼內幕！老公不捨她失明又失語 曝追思會前一天夢到亡妻

NBA／騎士傷兵潮再添一人！莫布里左小腿拉傷休兵2至4週

聯合新聞網／ 綜合外電報導
莫布里(左)因傷被迫缺陣。 路透社
莫布里(左)因傷被迫缺陣。 路透社

相較於上季強勢開局，本季騎士可說是走得跌跌撞撞，至今僅拿到15勝11敗，仍被擠出東區6強之外，如今球隊又遭逢重大傷病麻煩。

根據報導，騎士禁區悍將莫布里（Evan Mobley）因左小腿拉傷，預計將缺陣2至4週。莫布里是在先前險勝巫師的比賽中不慎受傷，球隊後續確認傷勢狀況，同時公布復原時程。

莫布里在本季騎士前26場比賽中出賽25場，幾乎全勤。這名身高6呎11吋的內線主力正迎來生涯代表性賽季，場均可攻下19.1分與4.1助攻，皆創下個人生涯新高，另有9.3籃板、1.6阻攻與1次抄截的全能表現，是騎士攻守兩端的重要支柱。

莫布里的傷退，也讓騎士本季的傷兵問題雪上加霜。主力側翼史特魯斯（Max Strus）因腳部骨折至今尚未出賽，內線中樞艾倫（Jarrett Allen）與射手麥瑞爾（Sam Merrill）目前分別因手指與手部傷勢缺陣，南斯（Larry Nance Jr.）同樣因小腿傷勢持續休兵。

此外，包括葛蘭德（Darius Garland）與杭特（De'Andre Hunter）在內的主要戰將，本季也都曾因傷缺席比賽。

相關新聞

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

尋求17連勝的王者雷霆在拉斯維加斯舉行的NBA盃4強賽對決馬刺，這場比賽也是溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因左小腿拉傷連續缺席12場比賽後的復出之戰，與亞歷山大（Shai Gilgeo

NBA／布朗森40分領軍 尼克退魔術搶進NBA盃冠軍戰

NBA盃4強賽今天登場，率先展開的東區4強賽，尼克隊在布朗森（Jalen Brunson）狂轟40分領軍下，以132：1...

NBA／柯瑞復出飆39分寫歷史第一紀錄 超越「籃球之神」喬丹

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天傷癒復出，在主場迎戰灰狼的比賽中，全場投進6顆三分球、攻下39分，可惜最終勇士仍以120比127落敗，無緣3連勝。 柯瑞上個月在對休士頓火箭的比

NBA／失手關鍵三分大空檔 勇士荷蘭中鋒：遺憾沒能幫柯瑞贏球

即便一哥柯瑞（Stephen Curry）傷癒回歸、繳出全場最高39分的精采表現，還創下超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的歷史紀錄，然而勇士第四節還是無力回天，以120比127主場

NBA／亞歷山大樂見雷霆挑戰73勝紀錄 強調奪冠仍是最高目標

只要紀錄或獎盃在觸手可及的範圍內，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就不會刻意迴避，包括挑戰金州勇士在2015-16賽季所創下的單季73勝歷史紀錄。 「贏球才是最

NBA／騎士傷兵潮再添一人！莫布里左小腿拉傷休兵2至4週

相較於上季強勢開局，本季騎士可說是走得跌跌撞撞，至今僅拿到15勝11敗，仍被擠出東區6強之外，如今球隊又遭逢重大傷病麻煩。 根據報導，騎士禁區悍將莫布里（Evan Mobley）因左小腿拉傷，預

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。