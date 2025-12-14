NBA／庫明加交易人選+1 傳勇士鎖定鵜鶘優質鋒線
根據《The Stein Line》記者史坦（Marc Stein）報導指出，勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）將在明年1月15日獲得交易資格，近期有關他的交易傳聞仍不斷出現。據了解，勇士在明年2月5日交易截止日期前可能會完成交易，除了先前傳聞的國王隊外，鵜鶘隊也是勇士可能考慮的接洽人選。
儘管勇士與庫明加在休賽季達成一筆2年、4850萬美元的合約，但由於庫明加近期表現不佳，且在球隊中角色定位不明。因此，球隊仍在考慮交易的可能性。
但由於合約限制，現年23歲的庫明加在1月中旬之前不能被交易，不過這並沒有阻止其他球隊密切關注他的情況並準備可能的報價。
《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，勇士隊對鵜鶘隊前鋒墨菲（Trey Murphy III）表現出濃厚興趣。並提到，勇士任何潛在的交易都將以庫明加作為交易主菜，並輔以未來的選秀權。
現年25歲的墨菲，本賽季表現依舊出色，上場時間約為35分鐘，場均可交出21.2分、6.4籃板和3.6助攻。對於戰績僅4勝22敗的鵜鶘來說，重建計畫已迫在眉睫，能夠透過交易換來更多年輕資產和選秀籤將是他們本季的重點。
志在奪冠的勇士，則需要更有經驗的即戰力球員，特別是在側翼鋒線戰力這一塊，他們目前較為缺乏。因此，若能與完成此交易，對於勇士和鵜鶘兩方來說可謂「雙贏」。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言