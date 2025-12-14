NBA／庫明加交易人選+1 傳勇士鎖定鵜鶘優質鋒線

根據《The Stein Line》記者史坦（Marc Stein）報導指出，勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）將在明年1月15日獲得交易資格，近期有關他的交易傳聞仍不斷出現。據了解，勇士在明年2月5日交易截止日期前可能會完成交易，除了先前傳聞的國王隊外，鵜鶘隊也是勇士可能考慮的接洽人選。

儘管勇士與庫明加在休賽季達成一筆2年、4850萬美元的合約，但由於庫明加近期表現不佳，且在球隊中角色定位不明。因此，球隊仍在考慮交易的可能性。

REPORT: The Golden State Warriors have an “open desire” to acquire Trey Murphy III and could build a trade package around Jonathan Kuminga, according to San Amick of The Athletic.



Murphy III, 25, is averaging 21.2 PPG, 6.4 RPG, 3.6 APG, & 1.8 SPG on 49 FG% in 24 games for New… pic.twitter.com/RGjNcXgwas — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) 2025年12月12日

但由於合約限制，現年23歲的庫明加在1月中旬之前不能被交易，不過這並沒有阻止其他球隊密切關注他的情況並準備可能的報價。

《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，勇士隊對鵜鶘隊前鋒墨菲（Trey Murphy III）表現出濃厚興趣。並提到，勇士任何潛在的交易都將以庫明加作為交易主菜，並輔以未來的選秀權。

鵜鶘前鋒墨菲。 路透社

現年25歲的墨菲，本賽季表現依舊出色，上場時間約為35分鐘，場均可交出21.2分、6.4籃板和3.6助攻。對於戰績僅4勝22敗的鵜鶘來說，重建計畫已迫在眉睫，能夠透過交易換來更多年輕資產和選秀籤將是他們本季的重點。

志在奪冠的勇士，則需要更有經驗的即戰力球員，特別是在側翼鋒線戰力這一塊，他們目前較為缺乏。因此，若能與完成此交易，對於勇士和鵜鶘兩方來說可謂「雙贏」。

The Warriors covet Trey Murphy III as a potential trade target, and they would build a package for the Pelicans around Jonathan Kuminga and future draft capital, per @sam_amick (https://t.co/NGgFlWwYc8).



Golden State will actively look for Kuminga trades beginning January 15th. pic.twitter.com/HbVXKlGqtn — Evan Sidery (@esidery) 2025年12月12日