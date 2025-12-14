快訊

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

一餐吃不完也沒關係 營養師分享4種蔬菜最適合事前冷凍常備

NBA／現場高呼MVP！正負值+21高效輸出 溫班亞瑪摧毀雷霆冠軍夢

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪復出展現驚人攻守影響力。 路透社
溫班亞瑪復出展現驚人攻守影響力。 路透社

馬刺在NBA盃4強賽上演震撼一役，復出的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）繳出22分、9籃板的表現，帶領馬刺以111比109險勝雷霆，不僅讓雷霆吞下本季第2敗，也成功晉級NBA盃冠軍戰，將在下周三與尼克爭奪冠軍。

氣勢正盛的雷霆，上一次輸球已是11月5日作客波特蘭，他們帶著16連勝來到拉斯維加斯，開季戰績24勝1敗，追平勇士所創下的前25場比賽最佳紀錄。此戰落敗後，雷霆戰績變為24勝2敗，仍是NBA史上開季最佳戰績之一，僅次於2015-16年賽季金州勇士的25勝1敗。

這也是雷霆連續第2年在拉斯維加斯吞敗，去年他們在NBA盃決賽以81比97不敵公鹿，再一次無緣爭冠。

「想擊敗向雷霆這樣的球隊，真的不是一件容易的事情。」溫班亞瑪賽後表示。

溫班亞瑪因左小腿拉傷缺席12場比賽後回歸，儘管受到上場時間限制，仍在21分鐘內繳出正負值+21的高效表現，全場多次引爆現場氣氛，甚讓現場球迷高喊「MVP」。

馬刺在溫班亞瑪缺陣期間仍繳出9勝3敗的成績，此役他一上場便帶來巨大影響。進入第二節前，他脫下運動褲準備登場時，全場觀眾已提前沸騰。即便半場結束時馬刺仍落後3分，溫班亞瑪短短7分鐘內的正負值就達到+20，徹底改變比賽節奏。

馬刺在上半場尾聲打出一波13分攻勢，將比賽拉回競爭行列，第三節再以一波10分攻勢帶領球隊取得62比56領先，為緊張刺激的第四節奠定基調。最終馬刺成功守住勝果，完成爆冷之夜，也讓溫班亞瑪的復出戰成為最具代表性的勝利之一。

相關新聞

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

尋求17連勝的王者雷霆在拉斯維加斯舉行的NBA盃4強賽對決馬刺，這場比賽也是溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因左小腿拉傷連續缺席12場比賽後的復出之戰，與亞歷山大（Shai Gilgeo

NBA／布朗森40分領軍 尼克退魔術搶進NBA盃冠軍戰

NBA盃4強賽今天登場，率先展開的東區4強賽，尼克隊在布朗森（Jalen Brunson）狂轟40分領軍下，以132：1...

NBA／柯瑞復出飆39分寫歷史第一紀錄 超越「籃球之神」喬丹

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天傷癒復出，在主場迎戰灰狼的比賽中，全場投進6顆三分球、攻下39分，可惜最終勇士仍以120比127落敗，無緣3連勝。 柯瑞上個月在對休士頓火箭的比

NBA／失手關鍵三分大空檔 勇士荷蘭中鋒：遺憾沒能幫柯瑞贏球

即便一哥柯瑞（Stephen Curry）傷癒回歸、繳出全場最高39分的精采表現，還創下超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的歷史紀錄，然而勇士第四節還是無力回天，以120比127主場

NBA／亞歷山大樂見雷霆挑戰73勝紀錄 強調奪冠仍是最高目標

只要紀錄或獎盃在觸手可及的範圍內，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就不會刻意迴避，包括挑戰金州勇士在2015-16賽季所創下的單季73勝歷史紀錄。 「贏球才是最

NBA／小皇帝也做不到！佛雷格兩度達成神數據 史上第一人

年僅18歲的獨行俠「狀元郎」佛雷格（Cooper Flagg）昨日對籃網拿下22分8助攻5籃板的全面數據，且發生0失誤，幫助球隊以119：111贏球。同時，他也寫下一項新紀錄，據統計，他在新人年2度達

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。