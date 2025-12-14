NBA／現場高呼MVP！正負值+21高效輸出 溫班亞瑪摧毀雷霆冠軍夢

馬刺在NBA盃4強賽上演震撼一役，復出的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）繳出22分、9籃板的表現，帶領馬刺以111比109險勝雷霆，不僅讓雷霆吞下本季第2敗，也成功晉級NBA盃冠軍戰，將在下周三與尼克爭奪冠軍。

氣勢正盛的雷霆，上一次輸球已是11月5日作客波特蘭，他們帶著16連勝來到拉斯維加斯，開季戰績24勝1敗，追平勇士所創下的前25場比賽最佳紀錄。此戰落敗後，雷霆戰績變為24勝2敗，仍是NBA史上開季最佳戰績之一，僅次於2015-16年賽季金州勇士的25勝1敗。

這也是雷霆連續第2年在拉斯維加斯吞敗，去年他們在NBA盃決賽以81比97不敵公鹿，再一次無緣爭冠。

「想擊敗向雷霆這樣的球隊，真的不是一件容易的事情。」溫班亞瑪賽後表示。

溫班亞瑪因左小腿拉傷缺席12場比賽後回歸，儘管受到上場時間限制，仍在21分鐘內繳出正負值+21的高效表現，全場多次引爆現場氣氛，甚讓現場球迷高喊「MVP」。

馬刺在溫班亞瑪缺陣期間仍繳出9勝3敗的成績，此役他一上場便帶來巨大影響。進入第二節前，他脫下運動褲準備登場時，全場觀眾已提前沸騰。即便半場結束時馬刺仍落後3分，溫班亞瑪短短7分鐘內的正負值就達到+20，徹底改變比賽節奏。

馬刺在上半場尾聲打出一波13分攻勢，將比賽拉回競爭行列，第三節再以一波10分攻勢帶領球隊取得62比56領先，為緊張刺激的第四節奠定基調。最終馬刺成功守住勝果，完成爆冷之夜，也讓溫班亞瑪的復出戰成為最具代表性的勝利之一。

The Spurs ADVANCE to the @emirates NBA Cup Championship! pic.twitter.com/8NgMdxEPZ9 — NBA (@NBA) 2025年12月14日