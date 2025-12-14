NBA／小皇帝也做不到！佛雷格兩度達成神數據 史上第一人

年僅18歲的獨行俠「狀元郎」佛雷格（Cooper Flagg）昨日對籃網拿下22分8助攻5籃板的全面數據，且發生0失誤，幫助球隊以119：111贏球。同時，他也寫下一項新紀錄，據統計，他在新人年2度達成單場至少20分、5助攻且0失誤的比賽內容，成為史上第一位達成此罕見紀錄的新秀。

佛雷格今天上場34分鐘，全場16投10中，攻下22分、8助攻、5籃板、1阻攻和1抄截，另外全場沒有發生任何一次失誤，展現遠超同齡的表現。這是佛雷格在新人年2度達成單場至少20分、5助攻且0失誤的比賽，成為史上第一人，連當時18歲的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也未能達成。佛雷格上一場20/5/0紀錄是在11月17日對戰拓荒者，當時佛雷格攻下21分、8籃板、5助攻和0失誤。

Cooper Flagg tonight:



22 PTS | 8 AST | 0 TO



It's his 2nd-career game with 20+ PTS, 5+ AST, and 0 TO...



Those are the ONLY such games by an 18-year-old in NBA history 🤯 https://t.co/yl22Mi6b3q pic.twitter.com/CIvvqnXrmk — NBA (@NBA) 2025年12月13日

「我就是盡量積極進攻，找出錯位，並做出正確的選擇，」佛雷格在對籃網賽後受訪表示，自己進攻的優勢就是左右手都能上籃，這讓他能夠找到突破的縫隙。除了進攻端有貢獻，佛雷格在防守上也相當積極，他本人也承認，在場上全力以赴是他最自豪的一部分。

由於先前球隊傷兵過多，佛雷格賽季初從後衛打起，然而表現平平，直至近期回到他熟悉的鋒線位置才逐漸好轉。本賽季至今出賽25場，場均可交出17.5分、6.3籃板和3.4助攻的成績單，投籃命中率為48.2％，目前是年度新人王的熱門人選。

另一名新人王大熱門是佛雷格在杜克大學時期的隊友克努佩爾（Kon Knueppel），現效力黃蜂的他，場均可攻下18.6分、5.4籃板和3.5助攻。

There have been only 2 instances of an 18-year-old putting up 20+ points and 5+ assists with 0 turnovers.



Cooper Flagg has both of those instancespic.twitter.com/gXx3Y3u0sY https://t.co/v9CTQpy97K — Ballislife.com (@Ballislife) 2025年12月13日