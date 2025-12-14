快訊

役男注意！國防部預告加嚴兵役體位標準 高血壓、扁平足不再是理由

13分鐘送醫不只救人還救火！ 南市救護車途中變身「臨時消防隊」

坣娜驟逝爆心疼內幕！老公不捨她失明又失語 曝追思會前一天夢到亡妻

NBA／小皇帝也做不到！佛雷格兩度達成神數據 史上第一人

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠狀元佛雷格。 路透社
獨行俠狀元佛雷格。 路透社

年僅18歲的獨行俠「狀元郎」佛雷格（Cooper Flagg）昨日對籃網拿下22分8助攻5籃板的全面數據，且發生0失誤，幫助球隊以119：111贏球。同時，他也寫下一項新紀錄，據統計，他在新人年2度達成單場至少20分、5助攻且0失誤的比賽內容，成為史上第一位達成此罕見紀錄的新秀。

佛雷格今天上場34分鐘，全場16投10中，攻下22分、8助攻、5籃板、1阻攻和1抄截，另外全場沒有發生任何一次失誤，展現遠超同齡的表現。這是佛雷格在新人年2度達成單場至少20分、5助攻且0失誤的比賽，成為史上第一人，連當時18歲的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也未能達成。佛雷格上一場20/5/0紀錄是在11月17日對戰拓荒者，當時佛雷格攻下21分、8籃板、5助攻和0失誤。

「我就是盡量積極進攻，找出錯位，並做出正確的選擇，」佛雷格在對籃網賽後受訪表示，自己進攻的優勢就是左右手都能上籃，這讓他能夠找到突破的縫隙。除了進攻端有貢獻，佛雷格在防守上也相當積極，他本人也承認，在場上全力以赴是他最自豪的一部分。

由於先前球隊傷兵過多，佛雷格賽季初從後衛打起，然而表現平平，直至近期回到他熟悉的鋒線位置才逐漸好轉。本賽季至今出賽25場，場均可交出17.5分、6.3籃板和3.4助攻的成績單，投籃命中率為48.2％，目前是年度新人王的熱門人選。

另一名新人王大熱門是佛雷格在杜克大學時期的隊友克努佩爾（Kon Knueppel），現效力黃蜂的他，場均可攻下18.6分、5.4籃板和3.5助攻。

Cooper Flagg LeBron James 獨行俠

相關新聞

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

尋求17連勝的王者雷霆在拉斯維加斯舉行的NBA盃4強賽對決馬刺，這場比賽也是溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因左小腿拉傷連續缺席12場比賽後的復出之戰，與亞歷山大（Shai Gilgeo

NBA／布朗森40分領軍 尼克退魔術搶進NBA盃冠軍戰

NBA盃4強賽今天登場，率先展開的東區4強賽，尼克隊在布朗森（Jalen Brunson）狂轟40分領軍下，以132：1...

NBA／柯瑞復出飆39分寫歷史第一紀錄 超越「籃球之神」喬丹

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天傷癒復出，在主場迎戰灰狼的比賽中，全場投進6顆三分球、攻下39分，可惜最終勇士仍以120比127落敗，無緣3連勝。 柯瑞上個月在對休士頓火箭的比

NBA／失手關鍵三分大空檔 勇士荷蘭中鋒：遺憾沒能幫柯瑞贏球

即便一哥柯瑞（Stephen Curry）傷癒回歸、繳出全場最高39分的精采表現，還創下超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的歷史紀錄，然而勇士第四節還是無力回天，以120比127主場

NBA／亞歷山大樂見雷霆挑戰73勝紀錄 強調奪冠仍是最高目標

只要紀錄或獎盃在觸手可及的範圍內，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就不會刻意迴避，包括挑戰金州勇士在2015-16賽季所創下的單季73勝歷史紀錄。 「贏球才是最

NBA／騎士傷兵潮再添一人！莫布里左小腿拉傷休兵2至4週

相較於上季強勢開局，本季騎士可說是走得跌跌撞撞，至今僅拿到15勝11敗，仍被擠出東區6強之外，如今球隊又遭逢重大傷病麻煩。 根據報導，騎士禁區悍將莫布里（Evan Mobley）因左小腿拉傷，預

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。