NBA／小皇帝也做不到！佛雷格兩度達成神數據 史上第一人
年僅18歲的獨行俠「狀元郎」佛雷格（Cooper Flagg）昨日對籃網拿下22分8助攻5籃板的全面數據，且發生0失誤，幫助球隊以119：111贏球。同時，他也寫下一項新紀錄，據統計，他在新人年2度達成單場至少20分、5助攻且0失誤的比賽內容，成為史上第一位達成此罕見紀錄的新秀。
佛雷格今天上場34分鐘，全場16投10中，攻下22分、8助攻、5籃板、1阻攻和1抄截，另外全場沒有發生任何一次失誤，展現遠超同齡的表現。這是佛雷格在新人年2度達成單場至少20分、5助攻且0失誤的比賽，成為史上第一人，連當時18歲的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也未能達成。佛雷格上一場20/5/0紀錄是在11月17日對戰拓荒者，當時佛雷格攻下21分、8籃板、5助攻和0失誤。
「我就是盡量積極進攻，找出錯位，並做出正確的選擇，」佛雷格在對籃網賽後受訪表示，自己進攻的優勢就是左右手都能上籃，這讓他能夠找到突破的縫隙。除了進攻端有貢獻，佛雷格在防守上也相當積極，他本人也承認，在場上全力以赴是他最自豪的一部分。
由於先前球隊傷兵過多，佛雷格賽季初從後衛打起，然而表現平平，直至近期回到他熟悉的鋒線位置才逐漸好轉。本賽季至今出賽25場，場均可交出17.5分、6.3籃板和3.4助攻的成績單，投籃命中率為48.2％，目前是年度新人王的熱門人選。
另一名新人王大熱門是佛雷格在杜克大學時期的隊友克努佩爾（Kon Knueppel），現效力黃蜂的他，場均可攻下18.6分、5.4籃板和3.5助攻。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言