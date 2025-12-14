快訊

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪復出就帶領馬刺終結雷霆16連勝。 路透社
尋求17連勝的王者雷霆在拉斯維加斯舉行的NBA盃4強賽對決馬刺，這場比賽也是溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因左小腿拉傷連續缺席12場比賽後的復出之戰，與亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）的碰頭也備受外界關注。

受到上場時間限制影響，溫班亞瑪直到第二節才替補上陣，他的登場也讓一度落後16分的馬刺重回軌道，加上福克斯（De'Aaron Fox）、瓦賽爾（Devin Vassell）、卡瑟爾（Stephon Castle）的發揮，沒有貝拉開的馬刺在下半場開始帶給對手莫大壓力，沒有讓雷霆招牌的「恐怖第三節」上演。

進入第四節後，雙方更是上演極度拉鋸戰，多次互換領先，一路糾纏到最後時刻，溫班亞瑪拿下關鍵8分，幫助球隊維持領先優勢；雷霆在罰球大戰中沒有佔到便宜，馬刺最終在驚濤駭浪中以111比109爆冷擊退衛冕軍雷霆，終結對手16連勝。

馬刺挺進NBA盃冠軍戰，將要與稍早擊敗魔術的尼克正面交鋒，爭奪冠軍獎盃。

溫班亞瑪在傷後的考量下此役僅上場20分39秒，但卻展現驚人的攻守影響力，11投6中攻下22分9籃板2助攻2阻攻1抄截，雖然出現5次失誤且最後時刻4罰2中，但還是瑕不掩瑜。

瓦賽爾外線9投4中，拿到全隊最高23分5籃板4助攻，福克斯和卡瑟爾各有22分進帳；馬刺雖然出現19次失誤，但罰球次數32比27壓過雷霆，三分球也多進4球，就結果來說也是十分關鍵。

亞歷山大拿下29分5助攻4籃板，連續97場至少拿到20分；威廉斯（Jalen Williams）17分7籃板，霍姆葛倫17分7籃板。卡盧索（Alex Caruso）11分8籃板3助攻3抄截。

