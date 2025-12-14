NBA／告別快艇後未遠離籃球 保羅現身觀看雷霆馬刺之戰引關注

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
保羅(右)和帕克現身觀看雷霆馬刺之戰。截自NBA官網
在與洛杉磯快艇的分手過程並不愉快後，外界原本不意外保羅（Chris Paul）可能會暫時遠離籃球，再思考下一步動向，不過事實顯然並非如此。保羅今天現身拉斯維加斯，親自到場觀看馬刺對上雷霆的NBA盃4強賽，再度成為場邊焦點。

這位未來名人堂成員，與場上2支球隊皆有深厚淵源。保羅在2019-20賽季效力雷霆，不僅成功重振逐漸走下坡的生涯，也為球隊後續發展奠定基礎，最終走向2025年的總冠軍之路；而在2024-25賽季，他則轉戰馬刺，作為一名球場導師，帶領黑衫軍小將逐步成長。

今年7月21日，保羅與洛杉磯簽約，重返他曾效力7季、出賽425場的老東家快艇，當時被外界視為情懷回歸。然而這段第2次合作並未長久，快艇於12月3日突然宣布與保羅分道揚鑣，結束這段短暫的再續前緣。

回顧其漫長職業生涯，保羅還曾效力黃蜂、火箭、太陽與勇士等隊，是聯盟中少數輾轉多隊的傳奇控衛。近日媒體透露，目前已經有數支球隊向保羅聯繫，他本身也持續進行個人訓練維持球感，未來會降臨哪支球隊也備受關注。

現年40歲的保羅，生涯累積成就依舊耀眼，歷史總得分排名第41位，助攻與抄截數皆高居NBA史上第2位，僅次於名人堂控衛史塔克頓（John Stockton），即便生涯後段動向未定，他在聯盟中的地位仍難以撼動。

