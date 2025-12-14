NBA／勇士如何在季後賽走得更遠？ 美媒點出5大關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊目前戰績為13勝13敗，排西區第8。 美聯社
勇士本季戰績截止目前僅13勝13敗，排在西區第8位，這對於志在奪冠他們來說，似乎還有不少進步空間，勇士隊記者波爾（Monte Poole）則在近期撰文點出5大關乎球隊能否在季後賽中取得突破的決定性因素。

波爾首先提到，勇士三巨頭37歲的柯瑞（Stephen Curry）、36歲的巴特勒（Jimmy Butler）和35歲的格林（Draymond Green）保持健康和穩定出賽至關重要。柯瑞作為球隊的頭牌球星，利用招牌的三分威脅牽制對手，創造其他隊友的得分機會；巴特勒的加入提供勇士在進攻端更多變化，幫助勇士在得分荒時打出破口；格林在防守端的實力，以及球場上的指揮調度，是勇士不可或缺的一員悍將。

勇士三巨頭由左至右為：巴特勒、柯瑞和格林。 路透社
第二點是保持近期的防守強度，勇士隊在近期客場之旅期間的防守水平躍升為聯盟頂尖，防守效率值高達99.0，全聯盟排名第二。儘管格林因傷缺陣，但球隊在防守端的活力依然十足，這歸功於史班瑟（Pat Spencer）和梅爾頓（De'Anthony Melton）等人展現了強烈的防守慾望。

第三點則是前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的去留問題，勇士隊去年夏天曾試圖交易23歲的年輕前鋒庫明加，但最終庫明加仍留在球隊，並在訓練營期間簽下了一份豐厚的續約合同，但這份投資如今看來並不划算，由於庫明加在隊中定位依舊尷尬，交易似乎是唯一的解決方案。

第四點是老將霍福特（Al Horford）和梅爾頓（De'Anthony Melton）的出勤率。雖然兩人都算不上明星球員，而且他們的上場時間都不算多，但他們對於勇士來說仍至關重要。霍福特在本賽季25場比賽中出賽了13場，出賽率略高於50%。如果他能在賽季剩餘的比賽中將出場率提升到80%左右，並且以最佳狀態迎接季後賽，勇士禁區將獲得保障。至於梅爾頓，是柯瑞自巔峰時期的湯普森（Klay Thompson）之後最好的搭檔，也是球隊提升戰績的關鍵所在。

最後一點則是角色球員的提升，格林和巴特勒一直在努力引導年輕球員提升水平，這次客場之旅正是他們進步的關鍵。波斯特（Quinten Post）和史班瑟的出色表現為球隊注入了活力。指望全隊都能始終保持出色狀態是不合理的，但如果有兩、三個球員能在每場比賽中從板凳出發有所貢獻，將減輕勇士先發球員們的壓力。

