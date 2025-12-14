NBA／雷霆超越73勝勇士? 威廉斯：我們有比戰績更重要的目標

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉斯。 美聯社
衛冕軍雷霆本賽季以24勝1敗的戰績獨走全聯盟，勢不可擋的他們被看好今年將有機會挑戰2015-16年賽季的勇士隊所創下的73勝紀錄。不過，雷霆二當家威廉斯（Jalen Williams）卻對此有不同看法，

雖然威廉斯明白雷霆隊有機會打破勇士隊的例行賽勝場紀錄，但他承認，這並不是他本季的目標。威廉斯說：「有機會嗎？當然有機會，但我不知道這算不算我們的目標，」

他進一步解釋：「我也不會說我們做不到。沒人喜歡輸球。我們不會帶著必敗的心態去打這些比賽。顯然，我們還有比戰績更重要的目標。更重要的是，如果我們能打好每一場比賽，並且贏下每一場比賽，而且是以我們自己覺得舒服的方式贏球，那當然沒問題。歸根結底，我不會限制球隊的潛力，但這並非我們的目標。」

截至本季前25場比賽，雷霆隊僅輸一場，追平勇士隊所保持的例行賽前25戰最佳開局紀錄。威廉斯賽季初期受手腕傷勢影響，直到最近才復出，他目前代表雷霆出戰6場，場均可交出17.3分、6.2助攻、5.2籃板和1.2抄截。

