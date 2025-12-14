NBA／湖人王朝與Kobe收藏品拍賣創天價 冠軍用球、球員卡連刷紀錄

體育收藏市場再掀熱潮，與洛杉磯湖人王朝及已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）相關的多項珍稀藏品，近期在拍賣會上接連創下高價紀錄。蘇富比（Sotheby's）拍賣中，2000年與2001年NBA總冠軍賽的封王用球，分別以50萬8000美元與31萬7500美元成交，雙雙引發收藏界關注。

2000年總冠軍賽用球象徵布萊恩與歐尼爾（Shaquille O'Neal）首次攜手奪冠，也是湖人自1988年後再度封王，該顆籃球上有包含布萊恩與歐尼爾在內、至少12名湖人球員親筆簽名。

2001年用球則見證湖人三連霸中的第2冠，球上同樣有多位湖人球員簽名，並包含布萊恩的親筆簽名。兩顆用球皆附有MeiGray與Sports Investors Authentication的影像比對證明，以及Professional Sports Authenticator對簽名真實性的認證文件。

The game-used ball that Kobe and Shaq clinched the 2000 NBA Finals with -- their first title -- sold at @Sothebys for $508,000 last night.



Unreal piece of history signed by 12 Lakers, including the two icons. pic.twitter.com/I5jwMihLjl — SLAM Grails (@SLAMGrails) 2025年12月12日

蘇富比指出，2000年封王用球的50萬8000美元成交價，已成為史上最昂貴的總冠軍封王用球，遠遠超過先前由2025年NBA總冠軍賽、雷霆搬遷後首冠用球所保持的10萬7950美元紀錄。

同場拍賣中，多項體育收藏品也創下亮眼成交價。喬丹（Michael Jordan）1984年12月2日新秀賽季實戰穿著、並親筆簽名的「Air Ship」球鞋，以69萬8500美元售出，該戰正是他生涯首次對決魔術強森（Magic Johnson），公牛以113比112獲勝。這雙球鞋同樣附有MeiGray與SIA的影像比對證明，以及PSA對簽名的鑑定文件。

1984-85 Michael Jordan Rookie Nike Air Ships shoes! Photo matched to Jordans 17th NBA game! Up for auction at Sotheby's Winter Sports Classic! pic.twitter.com/XuO0pPPmYl — SIA Photo Matching (@sia_photoMatch) 2025年12月9日

此外，長年擔任公牛隨隊保全的卡普斯（John Capps）所擁有的一整組6枚公牛總冠軍戒指，以40萬6400美元成交；大谷翔平於2024年「羅賓森日」穿著並簽名的球衣，也拍出33萬0200美元高價，並附有MeiGray、MLB Authenticated與Fanatics的多重認證。高爾夫球星麥克羅伊（Rory McIlroy）在2011年美國公開賽奪冠時所穿的球衣，則以14萬6050美元成交，創下其個人相關拍品的拍賣紀錄。

$406,400: Price paid tonight at ⁦@Sothebys⁩ for a set of all six Bulls championship rings originally owned by a Bulls security guard.



First sold at ⁦@HugginsAndScott⁩ in 2020 for $255,840. pic.twitter.com/C3FehwU2zj — Darren Rovell (@darrenrovell) 2025年12月12日

另一場由Goldin Auctions主辦的拍賣，同樣以布萊恩為焦點。

一張2003-04年Upper Deck Exquisite Collection「Emblems of Endorsements」布萊恩球員卡，近日以122萬美元成交，包含買家服務費在內，成為史上第3高價的單張布萊恩個人球員卡。該卡以藍色墨水親筆簽名，編號為8/15，經Beckett Grading Services評為近全新等級8分，並鑲嵌兩塊來自布萊恩當年8號球衣的實戰用多色布料。

$1.22M! The All-Time Highest Public Sale for this Kobe Card!



Final Sale Price on this 2003-04 Upper Deck Exquisite Collection Emblems of Endorsements Kobe Bryant Signed Game-Used Patch Card: $1,220,000



Email Sell@Goldin.com to consign your Kobe or Basketball Collectibles to… pic.twitter.com/ftDNAAwNGD — Goldin (@GoldinCo) 2025年12月7日

同場拍賣中，另有3張球員卡成交價突破50萬美元，包括以70萬4550美元售出的布雷迪（Tom Brady）2005年「Topps Finest SuperFractor」切割卡、以65萬1334美元成交的喬丹1997-98年「Skybox Metal Universe Precious Metal Gems Red」卡，以及以61萬美元售出的1998年寶可夢日版宣傳全像皮卡丘插畫師卡。

目前體育球員卡的歷史成交最高紀錄，同樣仍由布萊恩相關卡片保持。去年8月，一張全球唯一、卡面親簽的布萊恩與喬丹雙人Logoman卡，由《創智贏家》投資人歐萊利（Kevin O'Leary）、知名收藏家艾倫（Matt Allen）與企業家沃爾肖（Paul Warshaw）聯手以1293萬2000美元購入。